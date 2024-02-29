Apple, iOS 17.4 RC sürümünü yayınladı: İşte yeni özellikler

Apple, iOS işletim sistemine yönelik yeni bir güncelleme olan iOS 17.4'ün RC (Release Candidate) sürümünü yayınladı. Bu sürüm, kullanıcıların gelecek hafta yayınlanacak olan kararlı sürüm öncesi deneyimlemelerine olanak tanıyor. İşte iOS 17.4 RC sürümünün özellikleri ve getirdiği yenilikler.

Her iOS güncellemesinde olduğu gibi, Apple önce geliştirici betalarını yayınlayarak süreci başlatıyor. Geliştirici betaları genellikle kararlılık açısından eksik kalabiliyor. Bu aşamadan sonra ise iOS RC sürümleri, olası sürüm adayları olarak karşımıza çıkıyor. Eğer önemli bir sorun tespit edilmezse, bu sürümler kararlı sürüm olarak yayınlanıyor. Bu nedenle, Apple geliştirici hesabına sahip olanlar, genel kullanıcılardan önce iOS 17.4 sürümünü deneme şansına sahip oluyorlar.

iOS 17.4 güncellemesi ile birlikte, AB ülkeleri için farklı bir uygulama mağazası, Safari alternatifi tarayıcıları destekleme ve üçüncü taraf ödeme yöntemlerine izin verme gibi önemli özellikler devreye alındı. Ayrıca, iOS 17.4 RC sürümüyle birlikte Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce Now gibi hizmetlere uygulama üzerinden erişim imkanı sağlandı.





Bu güncelleme aynı zamanda iMessage uygulaması için uçtan uca şifreleme özelliğini de getiriyor. Ancak, Apple bu şifrelemenin kriptografik olarak korunduğunu ve bu sayede iMessage'in WhatsApp, Telegram ve Signal gibi uygulamalardan daha güvenli hale geldiğini belirtiyor.

Pil sağlığına yönelik yapılan önemli iyileştirmeler de iOS 17.4 güncellemesi ile karşımıza çıkıyor. Ancak, bu iyileştirmeler sadece iPhone 15 ve 15 Pro modellerini kapsıyor. iOS 17.4 ile bu modellerde pil sağlığı yüzde 80'e ulaşmak için 1000 şarj döngüsüne kadar dayanabilecek.

iOS 17.4 RC sürümü ayrıca bir dizi geliştirme ve hata düzeltmesi de içeriyor. Müzik tanıma özelliği artık tanınan şarkıları Apple Music Çalma Listeleri ve Kitaplığına eklemenize olanak tanıyor. Siri, desteklenen herhangi bir dilde sesli okuma özelliğine kavuşuyor. Çalınan Cihaz Koruması daha fazla güvenlik seçeneğini destekliyor ve çağrı tanımlama ile işletme adı, logosu ve departman adını görüntüleme imkanı sunuyor.

iOS 17.4 RC sürümünü yüklemek için bir geliştirici hesabına sahip olmak gerekiyor. Geliştirici hesabı olanlar, Apple Developer Center üzerinden bu sürümü indirebilirler. Ayrıca, betaprofiles adlı web sitesinden iOS cihazınızı yapılandırarak güncellemeyi alabilirsiniz. Ancak, güncelleme sırasında olası veri kaybını önlemek için cihazınızdaki verileri yedeklemeniz önerilir.

Ayrıca, Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce Now gibi hizmetlere uygulama üzerinden erişim imkanı sunuyor. iMessage uygulamasında uçtan uca şifreleme özelliği, pil sağlığı iyileştirmeleri ve bir dizi geliştirme ve hata düzeltmesi de içeriyor. Bu güncelleme, iPhone 15 ve 15 Pro modelleri için pil sağlığını daha fazla şarj döngüsüne çıkartarak yüzde 80'e ulaşma özelliğini getiriyor.