Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

iPhone 16 Serisi: Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji Harikası

Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisi ile akıllı telefon pazarında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Sızan bilgiler ve beklenen özellikler, serinin tasarım ve teknoloji anlamında neler vaat ettiğini gözler önüne seriyor.





Apple’ın teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirecek olan iPhone 16 serisi, sızıntı bilgiler ve beklenen özelliklerle gündemde. Eylül ayında tanıtılması beklenen bu yeni seride, Apple’ın kamera ve ekran teknolojisinde yapacağı yenilikler merakla bekleniyor.

Yeni Nesil iPhone’lar: Kamera ve Ekran Yenilikleriyle Geliyor

Apple, gizlilik politikalarına rağmen sızan bilgilere göre iPhone 16 serisinde önemli değişiklikler yapacak. iPhone 16 Pro modelleri 6.3 inç, Pro Max modelleri ise 6.9 inç ekran boyutlarıyla ve MLA OLED ekran panelleriyle donatılacak. “Action Button” özelliğinin yanı sıra, “Capture Button” özelliği de Pro ve Pro Max modellerinde yer alacak.

Kamera Sistemi Yeniden Tasarlanıyor

Arka panelde, 48 Megapiksel ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto lens ile güçlendirilmiş bir kamera sistemi bulunacak. iPhone 16, 1/1.14 inç ana kamera sensörü ile piyasaya sürülecek ve periskop telefoto lens özelliği eklenmiş olacak.

Tasarım ve İşlemci Gücünde Devrim

Sızan görsellere göre, iPhone 16 serisinin kamera tasarımı, Samsung modellerini andıran bir düzene sahip olacak ve siyah temalı bir üçlü kamera dizilimi sunacak. A18 Pro işlemcisi ile donatılacak olan Pro ve Pro Max modelleri, 3 nm üretim teknolojisi sayesinde piyasadaki en hızlı akıllı telefon işlemcisi olabilir.

İşte iPhone 16 Serisi hakkında bilinen özellikler





Gelen sızıntılara göre, iPhone 16 Pro Max'in beklenen teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

- Ekran: 6.9 inç, OLED teknolojisi, 120 Hz yenileme hızı, %89.75 ekran-gövde oranı, 2000 nit tepe parlaklık, Super Retina XDR, HDR destekli

- İşlemci: Apple A18 Pro (3 nm)

- RAM: 8 GB

- Depolama: 256 GB

- Ön Kamera: 12 Megapiksel, 3840×2160 (4K UHD) çözünürlük (60 fps)

- Arka Kameralar:

- Ana kamera: 48 Megapiksel, OIS, PDAF

- Ultra geniş açılı kamera: 48 Megapiksel

- Telefoto lens: 12 Megapiksel

- Arka kamera çözünürlükleri: 3840×2160 (4K UHD) (60 fps), 1920×1080 (Full HD) (240 fps)

- İşletim Sistemi: iOS

- USB: USB-C

- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, NFC

- Diğer özellikler: eSIM desteği, IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası

Bu özellikler henüz resmi olarak doğrulanmamış olup, değişiklik gösterebilir.