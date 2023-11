Apple sinemaları kapatmaya hazırlanıyor: Evde 3D film keyfi sunacak

Apple TV sessizce 3D film için destek kazanıyor. Vision Pro'ya yönelik bu hazırlık, Apple'ın sözlerini tuttuğunu göstermekte. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

APPLE TV'DEN KULLANICILARINI SEVİNDİRECEK YENİLİK

Apple gelecek sene Vision Pro VR/AR gözlüklerini satışa sunacak. Daha önce Apple TV uygulamasının 3D filmler için destek eklediğini öğrenmiştik. Bu, gözlüğünüz takılıyken 3D film izleyebileceğiniz anlamına gelir. iOS geliştiricileri, tvOS 17.2 güncellemesinin Apple TV uygulamasına 3D film simgeleri ve ilgili bilgileri eklediğini keşfetti. 3D filmler günümüzde TV'de üç boyutlu şekilde oynatılamamaktadır. Vision Pro gerçek 3D görselleştirme için kullanılabilir. Filmin Apple TV uygulamasında oynatılacağı çözünürlük ve kare hızı gibi detaylar ise bilinmiyor. Onaylanan 3D filmlerden bazıları arasında Jurassic World Dominion, Pacific Rim Uprising, Shrek, Trolls, Warcraft ve Minyonlar gibi beğenilen pek çok yapım bulunmakta.





3D filmler, Everest gibi macera yapımlarından Kung Fu Panda 3 gibi animasyon dizilerine değin çeşitlilik göstermekte. Apple TV yaptığı açıklamada filmlerin 2D, 3D veya "sürükleyici" bir sanal sinema ortamında izlenebileceğini söyledi. Apple ayrıca şirketin TV+ yayın platformunda yayınlanacak bilim kurgu dizisi "Monarch: Legacy of Monsters" da dahil olmak üzere yeni 3D içerikler geliştiriyor. Yapılan bu yenilik aynı zamanda Apple'ın Vision Pro ile film deneyimini geliştirmek istediğini de göstermekte. Avatar: The Way of Water'ın 3 boyutlu versiyonu Haziran ayındaki WWDC etkinliği sırasında yayınlandı. Dolayısıyla Apple TV'nin artık 3D filmler için destek sunması hayret edilecek bir durum değil.