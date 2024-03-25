Apple Vision Pro sonunda dünyaya açılıyor

Apple, ilk karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'yu Amerika Birleşik Devletleri dışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hangi ülkelerde satılacak? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

APPLE VISION PRO ABD DIŞARISINA ÇIKIYOR

Apple, ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun lansmanıyla son aylarda teknoloji dünyasında bir kez daha ses getirdi. Cihaz ilk olarak markanın ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya çıktı ve o zamandan beri pek çok kişi satın aldı. Geçen haftalarda Apple Vision Pro için yeni bir güncelleme yayınlanmıştı ve bu güncellemenin, yalnızca İngilizce'nin yer aldığı dil seçeneklerine Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece'yi de eklediği kaydedildi. Birkaç gün önce Apple Avustralya, Çin ve Japonya'da Apple Vision Pro'yu satmak üzere eleman almaya başladığı açıklanmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen şirket, bu cihazın yurt dışına ne zaman satılacağına dair herhangi bir bilgi vermedi. Bugün uzun zamandır beklenen duyuru geldi. Apple CEO'su Tim Cook, Çin'in başkenti Pekin'deki Çin Kalkınma Forumu'nda Apple Vision Pro'nun bu yıl Çin'de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu, karma gerçeklik gözlükleriyle ilgili yurt dışında yapılan ilk resmi açıklamaydı. Tim Cook, Apple Vision Pro'nun 2024 senesinde Çin'de piyasaya sürüleceğini söyledi ancak kesin bir tarih bulunmuyor. Fakat bazı kaynaklar, şirketin ürünü her sene haziran ayının ilk haftasında düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'ndan (WWDC) önce piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor. Özellikler aşağıdaki gibidir:

Ekran 23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps’nin katları oynatma

Görüş Alanı 120 derece

İşlemci Apple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine

Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliği

Bellek 16 GB





Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB

Bağlantılar Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C

Sensörler LiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü

Ses 4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engelleme

Pil 2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)

Ağırlık 600-650 gram

İşletim Sistemi VisionOS

Fiyatı ise şu şekilde:

Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar

Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar

Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar