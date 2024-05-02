Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

Android yeni güncellemeler sunmaya devam ediyor. Android, güncellemeye bu kez kilit ekranı sorunlarına odaklanan yeni bir güncelleme ekledi. Android, iPhone modellerine benzeyen bir kilit ekranının üzerinde çalışmaya başladı.

Android 14, kilit ekranına yeni güncellemeler getirmişti. Bu güncellemelerle birlikte kullanıcılar artık saatin ve altındaki iki widget'ın stilini değiştirebiliyorlardı. Bu son güncelleme, çoğu kullanıcı tarafından yetersiz görüldü.





Bunun üzerine şirket harekete geçerek kilit ekranını değiştirmeye karar verdi. Android Authority tarafından yazılan bir rapor, Google'ın Android 15 ile büyük bir kilit ekranı güncellemesi sunmayı planladığına işaret ediyor. Bu güncellemeyle Android kullanıcıları, tıpkı iPhone modellerinde olduğu gibi daha da fazla widgetin yanı sıra saat stili ve yeni bildirim ayarları gibi birçok özelliğin keyfini çıkarabilecek.

Gelecekteki güncellemelerin iPhone modelleri örnek alınarak gerçekleştirileceği belirtiliyor.