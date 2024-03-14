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Apple yapay zekalı reklamlarla sahalara geri dönüyor

Apple, son zamanlarda geliştirdiği yapay zeka tabanlı reklam algoritması sayesinde gündemdeki yerini koruyor. İşte bu konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 14.03.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 15:05
Apple yapay zekalı reklamlarla sahalara geri dönüyor

Son haberlere göre, Apple’ın yapay zeka destekli yeni reklam algoritması üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu yeni sistemle, reklamların etkinliğini artırarak reklam gelirlerini maksimize etmek amaçlanıyor. iOS 18 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacak olan bu özellik, başlangıçta sadece App Store içinde kullanılabilir olacak.

Google ve Meta’nın uzun süredir kullandığı bu strateji, Apple kullanıcıları arasında pek hoş karşılanmadı. Kimi yorumculara göre, şirket bu hamlesiyle, uygulama dükkânlarında reklam yayınlama konusunda Xiaomi’yi taklit etmiş gibi görünüyor. İşte bu konudaki kritik noktalar...

apple store

Apple’ın App Store’daki en çarpıcı noktalara reklam yerleştirecek yeni algoritması, reklamcıların dikkatini çekmiş durumda. Yapay zeka tabanlı hedefleme özelliği, kullanıcıların en son yaptıkları aramalara dayalı kişiselleştirilmiş reklamları sunacak. Bu da kullanıcıların daha fazla satın alma yapmalarını teşvik edecek. Ancak, kullanıcı verilerinin korunması konusunda endişeler de mevcut. Apple’ın yapay zeka teknolojisini reklam stratejilerinde kullanacak olması, bazıları için hayal kırıklığına neden oldu.

Şimdilik yalnızca App Store üzerinde yer alacak olan yapay zeka destekli reklam servisinin, başarıya ulaşması halinde iOS’un diğer önemli uygulamalarına da yayılması öngörülüyor. Apple’ın reklam departmanı için yeni ekip üyeleri eklemesi, şirketin bu sektördeki faaliyetlerini aktif bir şekilde ilerlettiğinin bir göstergesi. Bunun yanı sıra, Apple TV Plus da yakında reklam içerikli abonelik paketleri sunacağını duyurdu. Umarız ki, bu yenilikler kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkiler.

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