Aradığınız aşk dışarda değil Twitter'da olabilir! X'e ağızları açık bırakacak yeni özellik geliyor

Twitter (X)'in sahibi Elon Musk, yeni bir yenilik peşinde. İşte detaylar....

Aradığınız aşk dışarda değil Twitter'da olabilir! X'e ağızları açık bırakacak yeni özellik geliyor
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X'E FLÖRT ÖZELLİĞİ GELİYOR!

 

Twitter (X)'in sahibi olan Elon Musk, twitter üzerinde yeni değişiklikler yapmaya devam ediyor. Elon Musktwitter’i satın altığı günden beri bir çok değişiklik yaptı. Bu kez ise oldukça farklı bir deneyim sunacak olan x kullanıcılarına flört etmelerinde yardımcı olacak. İşte detaylar…

twitter

Elon Musk sürekli olarak yenilikler yaptığı x’te bu kez farklı bir özellik getirecek. Şuan için deneme aşamasında olan bu özellik ile kullanıcılar uygulama üzerinden flört edebilecek. Ancak bu flört etme özelliği süper takipçiyle mümkün olacak. Üstelik süper takipçinin de ücretli olacağı konuşuluyor. Şuan için deneme aşamasında olan bu özellikle kullanıcılar beğendikleri kişilere özel bir kalp atacaklar ve bu kalbi karşı taraf kabul ederse özel bir sohbet penceresi açılacak.

X FLÖRT ÖZELLİĞİ ÜCRETLİ Mİ?

Kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak olan bu özellikle kullanıcılar yeni kişileri tanıma fırsatı da bulmuş olacak. Bu özelliğin ise ücretli olup olmayacağı tartışılıyor. "Süper Takip" olarak isim verilen bu özellikle kullanıcılaer süper takipçi olmak istediklerinde yaklaşık olarak 3 dolar ödeme yapmaz zorunda kalacaklar.

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