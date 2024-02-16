Ay’a inen ilk özel yapım uzay aracı olması hedeflenen Odysseus'un yolculuğu başladı!

Intuitive Machines'in Odysseus uzay aracı Ay'a doğru yol almaya başladı. Uzay aracının, Ay yüzeyine inen ilk özel yapım iniş aracı olarak tarihe geçmesi bekleniyor. Odysseus, SpaceX Falcon 9 roketi tarafından, bundan önce 17 uçuş gerçekleştirmiş olan ve şirketin İniş Bölgesi 1'de güvenli bir şekilde Dünya'ya döndüğü için gelecekte tekrar uçabilecek bir güçlendirici kullanılarak uzaya taşındı. Hem SpaceX hem de Intuitive Machines Odysseus'un başarıyla konuşlandırıldığını ve Ay'a doğru birkaç gün sürecek yolculuğuna başladığını doğruladı.





AY’IN GÜNEY KUTBUNA YAKIN BİR BÖLGEYE İNECEK

Intuitive Machines, Odysseus'un iniş yeri olarak gözünü Ay'ın güney kutbuna yakın Malapert A kraterine dikti. Uzay aracı, güneş ışığından güç aldığında yaklaşık 14 Dünya günü boyunca çalışabilecek. Şirket, inişin 22 Şubat'a kadar gerçekleşmesini planlıyor. Intuitive Machines'in bu yıl fırlatmayı planladığı Nova-C tipi iniş araçlarının ilki olan Odysseus, ticari kargonun yanı sıra beş NASA yükü de taşıyor.

Görevin hedefleri arasında hassas inişin gösterilmesi ve belirli iletişim ve navigasyon düğümü yeteneklerinin test edilmesi yer alıyor. Ayrıca, roket dumanlarının ve uzay havasının Ay yüzeyi ile nasıl etkileşime girdiği de gözlemlenecek. IM-1, NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişiminin bir parçası olarak önümüzdeki birkaç yıl içinde bilimsel araçlarını Ay'a götürmek üzere seçtiği görevlerden biriydi. CLPS görevlerinden havalanan ilk görev Astrobotic'in Peregrine Görev 1'iydi. Fakat iniş aracının güneş panellerini güneşe doğrultmasını engelleyen ve itici yakıt sızdırmasına neden olan bir anormallik yaşadı. Peregrine Ay'a hiç ulaşamadı ve yeniden girişte Dünya atmosferinde yanarak yolculuğunu sonlandırdı.