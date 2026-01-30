Bayburt’ta Minik Sporculara Bilinçli Teknoloji ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından, Bayburt Yurdum Spor Kulübü bünyesindeki minik sporculara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme çalışması düzenlendi. Etkinlikte çocuklara teknolojiyi doğru kullanma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma hedeflendi.

Sentetik çim sahada farkındalık çalışması

Sentetik çim sahada bir araya gelen Yeşilay personeli, kurumun tanıtımını yaparak sporculara teknolojinin doğru ve dengeli kullanımı, ekran süresinin sınırlandırılması ve sağlıklı alışkanlıklar konularında bilgiler aktardı. Uygulamalı ve anlaşılır anlatımlarla çocukların günlük rutinlerine yönelik öneriler paylaşıldı.

Çocuklara yönelik yayın dağıtımı

Etkinlik kapsamında ayrıca Yeşilay tarafından hazırlanan Mavi Kırlangıç Dergisi minik sporculara dağıtıldı. Eğitim ve materyal desteğiyle çocukların bilinç düzeyinin artırılması amaçlandı.

Çalışma, spor kulübü ve Yeşilay iş birliğiyle çocuklara teknoloji ve sağlık bilincini aşılamayı hedefleyen adımların bir parçası oldu.

BAYBURT'TA MİNİK SPORCULARA BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI ANLATILDI