Sivas Belediyesi'nden Yerli Akıllı Su Sayacı: Cep Telefonuyla Kontrol

Sivas Belediyesi, kendi mühendisleriyle geliştirdiği akıllı su sayacı ile su tüketiminde tasarruf ve fatura düşüşü vaat ediyor. Özbelsan tarafından üretilen sayaçlar; cep telefonuyla uzaktan izleme ve ödeme imkanı sunuyor, ayrıca evlerdeki fark edilmeyen sızıntıları tespit ederek hem su tasarrufu hem de tüketici faturalarının düşmesini sağlıyor.

Üretim, pilot uygulama ve hedefler

Sayaçların pilot uygulama süreci bazı evlerde tamamlandı ve seri üretimle önce tüm Sivas’ta, ardından ihtiyaç duyan diğer belediyelere satış planlanıyor. Üretim maliyeti, belediyelerin hâlihazırda satın aldığı kartlı sayaçlara göre daha düşük olarak belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, sayaç çalışmalarında sona gelindiğini belirterek şunları söyledi: "Sivas Belediyesi olarak suyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde kendi su sayacımızı ürettik. Bir yıldır çalışmalarını sürdürdüğümüz sayaçla ilgili tüm belgeleri aldık. Uluslararası ve ulusal üretim belgelerin hepsini tamamladık. Pilot uygulama çalışmalarımızı da yaptık. Şu an itibarıyla çalışmalarda sona gelindi."

Türkiye için örnek bir proje

Başkan Uzun, sayacın Türkiye'de örnek olacağını vurguladı: "Tabii biz bu su sayacıyla birlikte Türkiye’de örnek bir sayaç ortaya koyacağız. Önce kendi şehrimize kullanacağız. Daha sonra biz bunu diğer şehirlere, onların belediyelerinden talep eden kim varsa satmayı planlıyoruz."

Radyo frekanslı ağ ve yükleme kolaylığı

Uzun, sayaçlar ile belediye birimleri arasında mahallelere kurulacak antenler aracılığıyla radyo frekanslı bir ağ kurulacağını belirtti. Mevcut sistemde vatandaşların kart yükleme için belediye veya yükleme noktalarına gitmek zorunda kaldığını hatırlatarak, bu uygulamayı sona erdireceklerini söyledi: "Mevcut sayaçlarda kart kullanılıyor. Vatandaşımız yükleme yapmak için belediyemiz ve yükleme noktalarına gitmek zorunda kalıyordu. Biz bunu tamamen bitiriyoruz. Manuel kısımları da tamamıyla bitiriyoruz. Şu an şehrimize yaklaşık bin 300 civarında anten kurulumu gerçekleştireceğiz. Bu anten kurulumu ile birlikte biz bütün sayaçları radyo dalgaları ile birbirine bağlayacağız. Vatandaşlarımız belediyemizin sitesine girip motorlu taşıtlar vergisi nasıl ödeniyorsa, kendi sayacına kendi suyunu istediği kadar yükleyebilecek. Su yükleme noktasına gitmek zorunda kalmayacak. Tamamıyla uzaktan bir sistem, bir konfor getiriyoruz."

Sızıntı tespiti ve kapsam

Yeni nesil sayaçlar, evlerdeki damlayan musluklar ve fark edilmeyen sızıntıları tespit edebilecek hassasiyete sahip. Uzun, deneme evlerinden gelen verilerde az da olsa sürekli su akışının tespit edildiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Sayaçların denendiği evlerden bize gelen verilerde, çok azda olsa sürekli su aktığını tespit ettik. Bizim arkadaşlarımız, vatandaşımızın evine gidiyor ve bu durumu anlatıyorlar. Üretmiş olduğumuz su sayacındaki yüksek hassasiyet bu bilgiyi bize veriyor. Bu şekilde ciddi anlamda tasavvuf sağlamayı amaçlıyoruz. Sivas’ta 150 bin tane su sayacı var. 150 bin hanede 3 tane musluk olduğunu düşünürsek 450 bin musluk eder. 450 bin musluğu aynı anda görebileceğimiz bir sistem kuruyoruz".

