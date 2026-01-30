BARÜ'nün Türkiye Patentli Hibrit Zırh Sistemi Tescillendi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından, farklı üniversitelerin ortaklığıyla geliştirilen askerî kara araçlarına yönelik hibrit zırh sistemi, TÜRKPATENT tarafından Türkiye patentli olarak tescillendi.

Proje ortaklığı ve saha testleri

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Alkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Mühendislik Fakültemiz diğer üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri ile önemli projelere imza atmakta. Bunlardan birisi de TUBITAK 1001 projesi. Hocalarımızdan Prof. Dr. Sabri Gök ile Doç. Dr. Yılmaz Kök bir TÜBITAK 1001 projesi gerçekleştirerek Roketsanın tesislerinde deneyerek, askeri kara araçlarına daha iyi bir zırh ortaya çıkarmış bulunmaktalar"

Amaç ve teknik yaklaşım

Projeyi hazırlayanlardan BARÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Sabri Gök ise, "Bizim bu projedeki amacımız askeri kara araçlarında kullanılmak üzere zırh delici mermilere karşı tam bir koruma sağlamaktır. Bu amaçlar hibrit kompozit eklemeli bir zırh üretmiş bulunmaktayız"

Patent ve uluslararası adımlar

Projede yer alan BARÜ Öğretim Üyesi Proje Araştırmacısı Doç. Dr. Yılmaz Küçük şu bilgiyi verdi: "Bu zırh Türkiye patentini 1 yıldan daha kısa sürede tescil aldı. Avrupa patenti için de başvurumuzu yaptık"

Proje, askerî kara araçlarının korunmasına yönelik yeni bir yaklaşım sunuyor ve Avrupa patent başvurusu ile uluslararası koruma hedefleniyor.

BARÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ALKAYA