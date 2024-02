Bitki temelli etlerin ardından şimdi de et temelli bitkiler geliyor!

Yonsei Üniversitesi'ndeki Güney Koreli araştırmacılardan oluşan bir ekip, sığır etiyle dolu hibrit bir pirinç çeşidi geliştirdi. Laboratuvarda yetiştirilen pirinç taneleri inek kası ve yağ hücreleriyle aşılandı ve böylece bir kısmı bitki bir kısmı et oldu. Pirinç ayrıca, et nedeniyle ortaya çıkan parlak pembenin iştah açıcı bir tonuna sahip.

Ekip sonunda gerçek sığır etinden çok daha düşük karbon ayak izine sahip daha ucuz ve daha sürdürülebilir bir protein kaynağı sunmayı umuyor.

Araştırmacılar, ilk olarak et hücrelerinin tutunmasına yardımcı olmak için her bir pirinç tanesini balık jelatiniyle kapladı. Ardından, her bir taneye inek kası ve yağ kök hücreleri yerleştirdi ve bunlar daha sonra bir petri kabında kültüre bırakıldı. Pirinç taneleri, aslında et hücrelerinde bulunan "biyolojik iskeleleri" taklit eden gözenekli, ancak düzenli bir iç yapıya sahip. Dolayısıyla pirinç taneleri, hücrelerin büyümesine ve gelişmesine olanak tanıyan bir muhafaza ve besin sağlayacak moleküller sunuyor.

Et hücreleri hem pirinç tanesinin yüzeyinde hem de tanenin içinde büyüyor. Yaklaşık 10 gün sonra bitmiş bir ürün elde ediliyor. Matter'da yayınlanan çalışma, pirinç tanelerinin tadının dana suşi gibi olduğunu söylüyor.

Birincil yazar Sohyeon Park bir basın açıklamasında, "Hücre kültürlü protein pirincinden ihtiyacımız olan tüm besinleri elde ettiğimizi hayal edin. Pirinç zaten yüksek bir besin seviyesine sahip, ancak çiftlik hayvanlarından elde edilen hücrelerin eklenmesi bunu daha da artırabilir” dedi.





ÇİFTLİK HAYVANLARI ET ÜRETİM SÜRECİNDEN ÇIKACAK

Ekip, çiftlik hayvanlarının süreçten tamamen çıkarılabileceği bir günü bile öngörüyor. Ayrıca ekip, zun süreler boyunca bölünmeye ve büyümeye devam eden bir hücre hattı geliştirmeyi umuyor. Böylece gerçek inekler yerine bu hattan kaynak sağlanması planlanıyor. Park, CNN'e yaptığı açıklamada "Bundan sonra sürdürülebilir bir gıda sistemi yaratabiliriz" diye konuştu.

Et temelli bitkiler, henüz araştırma aşamasında olduğu için pembe sığır pirinci yakın zamanda restoran menülerinde yer almayacak. Ekip, daha fazla besin değerine sahip pirinç taneleri üretmek için büyüme sürecini iyileştiriyor. Ayrıca tadı, dokuyu ve rengi daha da iyileştirmeyi umuyorlar. Park, son olarak yaptığı açıklamada, "Bir gün kıtlık için gıda yardımı, askeri tayın ve hatta uzay gıdası olarak hizmet edebilir" ifadelerini kullandı.