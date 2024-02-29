Bütçe dostu Realme 12 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı

Realme, geçtiğimiz ay Realme 12 Pro serisini satışa sunduktan sonra, şimdi de Realme 12 Plus modeli üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor. Çinli marka, bugün içinde düzenlenecek olan lansman öncesi Realme 12 Plus'ın bazı teknik özelliklerini paylaştı. Realme 12 Plus, orta sınıf bir model olma özelliği taşıyacak ve daha önceki sızıntılara göre çeşitli özelliklere sahip olacak.

Realme 12 Plus, Sony'nin LYT600 sensörü ile donatılmış bir ana kamera ile gelecek. Ayrıca, modelde 2x yakınlaştırma imkanı sunan ve 112° görüş açısına sahip ultra geniş açılı bir portre kamerası bulunacak. Ancak, sensörlerin çözünürlükleri hala açıklanmış değil, ancak sızıntılara göre 50 MP ve 2 MP olacağı belirtiliyor.





Realme 12 Plus, MediaTek Dimensity 7050 işlemcisiyle güçlendirilecek. 6 nm mimarisine sahip bu yonga seti, 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 çekirdekleri ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdekleri ile birlikte gelerek, Mali-G68 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

Cihazda, 6.67 inç FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran yer alacak. Ayrıca, 67W hızında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya da Realme 12 Plus'ı besleyecek. Şu ana kadar belli olan diğer teknik özellikler şu şekilde: 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro modülü, 16 MP ön kamera ve Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 yazılımı. Cihaz, 29 Şubat'ta piyasaya sürülecek.



