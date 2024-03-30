Çip takılan kişi düşünce gücüyle oyun oynadı

Noland Arbaugh, geçirdiği bir kaza sonucu omzundan aşağısı felç olan biri olduğu için oyun oynamak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyordu. Ancak, Neuralink tarafından geliştirilen bir beyin çipi sayesinde, hayatında devrim niteliğinde bir değişiklik yaşadı. Yeni bir çağın kapılarını aralayan bu teknoloji sayesinde, Arbaugh artık düşünce gücüyle oyun deneyimini tamamen kontrol edebiliyor.

Neuralink'in N1 beyin çipi implantı, Arbaugh'a Civilization 6 gibi önceden oynayamadığı bir bilgisayar oyununu keşfetme fırsatı verdi. İlk deneyimini yaşadığı günü hatırlayan Arbaugh, sabaha kadar oyun oynamanın verdiği mutluluğu anlatırken, "Artık kelimenin tam anlamıyla yatağıma uzanıp gönlümce oynayabiliyorum." dedi.





Bu teknolojik ilerleme, Arbaugh gibi fiziksel kısıtlamaları olan bireyler için önemli bir dönüm noktası olabilir. Geçirdiği kazadan sonra oyunu oynayacak bir arkadaşa ihtiyaç duyan Arbaugh, şimdi düşünceleriyle oyun dünyasının içine adım atabiliyor.

Neuralink'in çip teknolojisi, sadece oyun oynamakla sınırlı kalmıyor. Arbaugh, cihazı kullanarak diğer aktivitelerde de kendini ifade etme fırsatı buluyor. Bu, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırabilecek ve daha geniş bir toplumsal katılımı teşvik edebilecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Noland Arbaugh'un hikayesi, Neuralink çipi gibi teknolojilerin insan hayatındaki etkisini ve potansiyelini göstermesi açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Gelecekte, benzer teknolojilerin daha geniş bir kitleye ulaşmasıyla birlikte, yaşamın pek çok alanında devrim niteliğinde değişiklikler görebiliriz.