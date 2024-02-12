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Devasa Güneş lekeleri çıplak gözle görülebilecek!

Güneş üzerinde oluşan devasa Güneş lekeleri, 8 Nisan’daki güneş tutulması esnasında çıplak gözle görülebilecek. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 12.02.2024 15:12

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:12

Devasa Güneş lekeleri çıplak gözle görülebilecek!

Güneş üzerinde çalışan bilim insanları, yıldızın ortasında Dünya'dan 92 milyon mil uzaklıktan görülebilen devasa bir grup karanlık leke tespit etti. Bu lekelerin 8 Nisan’da gerçekleşecek güneş tutulması sırasında çıplak gözle görülebileceği öğrenildi.

Güneş lekeleri olarak bilinen bu lekeler, buradan bakıldığında güneş yüzeyinde sadece zerrecikler gibi görünebiliyor. Fakat aslında Dünya'nın manyetik alanından binlerce kat daha güçlü manyetik alanlara sahip bütün gezegenler büyüklüğünde olabiliyor. Lekeler karanlık görünüyor. Zira Güneş'in çevresindeki bölgelerden çok daha soğuk oluyor.

ABD uzay ajansı, X'te yaptığı açıklamayla, "Tutulma gözlükleriniz ve iyi bir görüşünüz varsa, çıplak gözle görebilirsiniz" dedi. NASA, daha sonra insanlara doğru güneş filtreleri olmadan asla doğrudan güneşe bakmamaları gerektiğini hatırlattı.

Birçok takipçi, genellikle kaybolmadan önce günlerce ya da haftalarca sürebilen yeni güneş lekesi grubunu görebildikleri yorumunu yaptı. NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşin gerçek zamanlı görüntüleriyle kümeyi takip ediyor.

güneş

TÜRKİYE’DEN GÖZLEMLENECEK Mİ?

Dünya'daki fırtına mevsimlerine benzer şekilde, Güneş'te de her 11 yılda bir tekrarlanan bir hava durumu modeli yaşanıyor. Döngünün başında ve sonunda, bu aktivite en sakin halinde oluyor. Ancak güneş aktivitesi, döngünün ortasında zirve yaparak güneşin dev patlamalarla çalkalanmasına neden oluyor.

Şu anda bu döngü zirve yapmak üzere ve 2025'in ortalarında maksimum noktasına ulaşacağı belirtiliyor. Bu nedenle, güneş patlamaları ve koronal kütle püskürmeleri (güneşin korona adı verilen dış atmosferinden püsküren plazma) haberlerinde daha fazla yer alıyor. Bu kapsamda, milyonlarca ABD’li, 8 Nisan'da gerçekleşecek tam güneş tutulması sırasında koronanın bu daha hareketli versiyonunu birkaç dakikalığına çıplak gözle görme fırsatına sahip olacak. Ancak ne yazık ki bu güneş tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek.

Güneş lekeleri, güneş üzerinde manyetik alanların özellikle güçlü olduğu bölgelerde oluşuyor. Güneş lekelerinin yakınındaki manyetik alan çizgileri genellikle birbirine karışıyor. Bu da güneş patlaması şeklinde ani bir patlamaya neden olabiliyor ve uzaya bir radyasyon seli salarak Dünya'ya doğru yükseliyor.

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