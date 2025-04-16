Edirne'den Okul Servislerinde Güvenliği Artıran Uyarı Sistemi

Edirne'de Öğrencilerden Önemli Bir Gelişme

Edirne'de, TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında, okul servislerinde unutulma sorununa çözüm arayan öğrenciler dikkat çekici bir uyarı sistemi geliştirdi. Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı, görkemli bir törenle ziyarete açıldı.

Fuarın Önemi ve Projelerin Tanıtımı

Fuar, 40 öğrencinin 13 danışman öğretmen eşliğinde hazırladığı 11 projeye ev sahipliği yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İstanbul Avrupa Bölgesi TÜBİTAK Bilim Elçisi Pınar Özdemir ve diğer öğretmenler, fuarı gezerek öğrencilere projeleri hakkında bilgi aldı.

“Kimse Kalmasın” Projesiyle Geleceğe Umut Taşıyorlar

Öğrencilerin dikkatini çeken "Kimse Kalmasın" projesi, okul servislerinde unutulmayı önleme amacı taşıyor. Proje, servisin kapısına yerleştirilecek bir sensör ile ana ekrandan servisteki öğrenci sayısını bildirerek, öğrencilerin indirilmesi sırasında sayının güncellenmesini sağlıyor. Bu sistemin, güvenlik açısından büyük bir fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Sunulacak

Projeye ilişkin görüşlerini paylaşan 6. sınıf öğrencisi Ahmet Emre Şap, sık sık okul servisinde unutulan öğrencilerin haberlerini duyduğunu belirtti. Şap, "Projemizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ulaştıracağız ve pilot ilin Edirne olmasını istiyoruz." ifade etti.

Projeye Destek ve Ekonomik Avantajlar

Diğer bir öğrenci Salih Furkan Kıraç ise projenin öğrencilerin güvenliği açısından pratik olduğunu vurguladı. Projeyi hayata geçirmek için girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Diker ise öğrencilerin geliştirdiği sistemin maliyetinin alt seviyelere çekildiğine dikkat çekerek, "Bu sistemin okul servislerinde kullanılmasını isteriz" şeklinde konuştu.

Edirne'de öğrenciler, TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında okul servislerinde unutulmanın önüne geçmek amacıyla uyarı sistemi geliştirdi. Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle ziyarete açıldı. Fuarda 40 öğrencinin 13 danışman öğretmen gözetiminde kinetik enerji, yapay zeka ve programlama konularında hazırladığı 11 proje izlenime sunuldu.

Edirne'de öğrenciler, TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında okul servislerinde unutulmanın önüne geçmek amacıyla uyarı sistemi geliştirdi. Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle ziyarete açıldı. Fuarda 40 öğrencinin 13 danışman öğretmen gözetiminde kinetik enerji, yapay zeka ve programlama konularında hazırladığı 11 proje izlenime sunuldu.