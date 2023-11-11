Elon Musk çalışanlarının açık renkli kıyafetler giymesini yasakladı

Elon Musk'ın SpaceX Güvenlik Politikaları Tartışma Yaratıyor: İşçilerin Kıyafet Seçimi Neden Yasaklandı?

SpaceX'in karizmatik CEO'su Elon Musk, roket testleri sırasında yaşanan yüzlerce işçi yaralanması ve onlarca ölümle ilgili soru işaretleriyle gündeme geldi. Reuters tarafından ortaya çıkarılan belgeler, Mars roketi Starship'in inşası sırasında henüz bildirilmemiş bir dizi işçi yaralanması yaşandığını gösteriyor. Ancak daha da çarpıcı olan iddialardan biri, Musk'ın güvenlik kıyafetleri arasında yer alan sarı renkten hoşlanmaması nedeniyle işçilere sarı yelek giyme yasağı getirdiği.

Musk'ın liderliğindeki SpaceX, güvenlik kurallarına uymadığı ve temel güvenlik önlemlerini ihmal ettiği iddialarıyla sarsılıyor. Eski SpaceX çalışanları, Musk'ın roket testleri sırasında güvenlik protokollerini takip etmeme eğiliminde olduğunu ve bu nedenle birçok kişinin işten çıkarıldığını ifade ediyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, Musk'ın bazen SpaceX tesislerinde alevli silahlarla oynadığını iddia ederken, sarı renge olan antipatisi nedeniyle işçilerin bu rengi içeren güvenlik yelekleri giymesini istemediğini belirtiyor.

SpaceX tesislerinde yaşanan bu olaylar, Musk'ın liderlik tarzının ve güvenlik konusundaki tutumunun eleştirilmesine neden oluyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin SpaceX'in itibarını sarsabileceğini ve şirketin güvenlik standartlarına daha fazla odaklanması gerektiğini düşünüyor.





Elon Musk'ın Renk Takıntısı SpaceX'i Güvenlik Tartışmalarının Ortasına Sürüklüyor!

Girişimci Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX, güvenlik konularında yeni bir tartışma ile sarsılıyor. İddialara göre, Musk, sarı güvenlik ekipmanlarını beğenmeyerek makinelerin koyu renklere, özellikle siyah veya maviye boyanmasını talep etti. Bu kararın, çalışanların sarı yelek giymemesi konusunda uyarılara neden olduğu belirtiliyor. Eski SpaceX amirleri, Musk'ın bu konudaki talimatları doğruluyor.

Reuters tarafından yürütülen bir soruşturma, SpaceX'in 2014 yılından bu yana bildirilmemiş 600 işçi yaralanması yaşadığını ortaya koydu. İddialara göre, bu yaralanmalardan sekizi ölümcül sonuçlar doğuran kazalardı. Ancak ne ilginçtir ki, SpaceX veya Elon Musk, bu iddialara herhangi bir yanıt vermedi. Bu durum, şirketin ve Musk'ın güvenlik meselelerini nasıl ele aldığı konusunda kamuoyunda endişelere neden oluyor.

Musk'ın, çalışanlara ofiste daha fazla görünmeleri ve hızla Mars hedeflerine ulaşmaları için baskı yapması, bazı çalışanlar tarafından güvenlik açıkları yarattığı şeklinde değerlendiriliyor. Bu yeni gelişmeler, SpaceX'in sadece uzay keşiflerinde değil, günlük işleyişinde de ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşmayı unutmayın.