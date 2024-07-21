En iyi teknoloji fırsatları Amazon Prime Day 2024: Sony, Samsung, Apple ve daha fazlası

Amazon Prime Day 2024: Türkiye'de Büyük İndirimler ve Özel Fırsatlar Sizleri Bekliyor!

Amazon’un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler, ürünler ve fırsatlar sunan Prime Day, bu yıl Türkiye’de 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Biz de her zaman olduğu gibi bu yıl da sizlerin ilgisini çekebilecek ürünleri listelemeye devam ediyoruz.

21 TEMMUZ’A ÖZEL FLAŞ FIRSATLAR

Prime Day 2024'ün en dikkat çeken indirimli ürünlerini sizin için listeledik. İşte 21 Temmuz’a özel flaş fırsatlar:

Air Wick LE Elektrikli Oda Kokusu Temizliğin Esintisi Kit (Cihaz + Yedek Şişe) + Lavanta Yedek Şişe: Amazon.com.tr: Ev ve Yaşam

Alpro Vanilya Badem Bitki Bazlı İçecek 1 L (8 Adet): Amazon.com.tr: Gıda Ürünleri

Arena Üniseks Yetişkin Hava Hızı Buğu Önleyici Yarış Yüzme Gözlüğü Erkekler ve Kadınlar için Özel Hava Mühürleri Teknolojisi, Aynasız Lens, Şeffaf/Şeffaf: Amazon.com.tr: Spor ve Outdoor

Ariel Renklilere Özel Extra Hijyen 4.5 Kg Toz Çamaşır Deterjanı: Amazon.com.tr: Sağlık ve Bakım

Baby Einstein Magic Touch Ahşap Davul Müzikli Oyuncak, 6 Ay ve Üzeri: Amazon.com.tr: Oyuncak

Babyliss Ac Compact Pro 2400W Saç Kurutma Makinesi, 6715DE: Amazon.com.tr: Kişisel Bakım ve Kozmetik

BANDAI, 16 cm Anime Heroes Naruto Figürleri – Naruto Uzumaki Son Savaş: Amazon.com.tr: Oyuncak

Clementoni – 30 Parça Puzzle – Paw Patrol: Amazon.com.tr: Oyuncak

Contigo Üniseks Termal Şişe Seyahat Kupası,470.0,Siyah,1200 ml,Saplı: Amazon.com.tr: Mutfak

Einhell TP-CD 18/60 Li BL – Solo, Akülü Vidalama: Amazon.com.tr: Yapı Market

Fairy Süper 3’lü Fairy Power Sprey Bulaşık Ve Mutfak & Bulaşık Makine Temizleyici & Bulaşık Makine Parlatıcı: Amazon.com.tr: Sağlık ve Bakım

Finish Quantum Ultimate Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti (6 x 45 Kapsül): Amazon.com.tr: Sağlık ve Bakım

FOREO UFO Mini Akıllı Maske, Yüz Temizleme Terapi Cihazı (Fuchsia, 1 Adet): Amazon.com.tr: Kişisel Bakım ve Kozmetik

GROHE Start Classic Banyo Bataryası, Yön Değiştiricili, Krom, 23787000: Amazon.com.tr: Yapı Market

LEGO® Friends Heartlake City Otobüsü 41759-7 Yaş ve Üzeri Çocuklar için İnşa Edilebilen Otobüs, Otobüs Durağı ve 3 Karakter İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (480 Parça): Amazon.com.tr: Oyuncak

Homend x Jumbo Artfood 3025 Stand Mikser Mutfak Şefi 1200W 5,5 Lt: Amazon.com.tr: Mutfak

HPG48 | Star Wars Jumping Grogu Feature Plush: Amazon.com.tr: Oyuncak

Karaca Future Essential Tost Makinesi Matte Krem 1800 W: Amazon.com.tr: Mutfak

Leatherman Raptor Rescue – Siyah & Turuncu: Amazon.com.tr: Spor ve Outdoor

Livepro LP8041 24 kg Çaydanlık Dambıl: Amazon.com.tr: Spor ve Outdoor

Nescafé 3’ü 1 Arada Original 17.5 G x 400 Adet: Amazon.com.tr

Nescafé Gold Alta Rica Kahve Ekonomik Paket, 70 g x 12: Amazon.com.tr: Gıda Ürünleri

Old Spice Captain Erkekler için Duş Jeli ve Şampuan 1000 ml Ekstra-XL: Amazon.com.tr: Kişisel Bakım ve Kozmetik

Orkid Platinum Hijyenik Ped Gece Ekstra 56 Adet Anne Kız Paketi: Amazon.com.tr: Sağlık ve Bakım

Paşabahçe Leafy Su Bardağı 6’lı: Amazon.com.tr: Mutfak

Practice Makes Perfect: Complete Spanish Grammar, Premium Fourth Edition: Nissenberg, Gilda: Amazon.com.tr: Kitap

Prima Pampers Harmonie Bebek Bezi 3 Beden, 88 Adet: Amazon.com.tr: Bebek

Remington Pro – Air Ac 2300 W Saç Kurutma Makinesi Ac5999: Amazon.com.tr: Kişisel Bakım ve Kozmetik

Russell Hobbs 25160-56 Explore Mix&Go Cool Blender, Beyaz/Yeşil: Amazon.com.tr: Mutfak

Samsung EVO Plus microSDXC Hafıza Kartı 128 GB, 160 MB/s, U3, V30, A2, ‎MB-MC128SA/TR (2024 Serisi) Beyaz: Amazon.com.tr: Bilgisayar

Solidline SL7 El Feneri: Amazon.com.tr: Spor ve Outdoor

Stanley SCD711C2K-TR 18V 1.5AH V20 Li-Ion, Çift Akülü, Kömürlü, Darbeli Matkap: Amazon.com.tr: Yapı Market

Taç 60222608 Ranforce Basic Çift Kişilik Gri Nevresim Takimi: Amazon.com.tr: Ev ve Yaşam

USR HX100 10 Kg Hex Dambıl: Amazon.com.tr: Spor ve Outdoor

VitrA Suit A4563839 Duş Başlığı, Parlak Siyah: Amazon.com.tr: Yapı Market

Yale YSEM/520/EG1 Maksimum Güvenlik Sertifikalı – Profesyonel Tip Motorlu Kasa: Amazon.com.tr: Yapı Market

PRIME DAY FIRSATLARINDAN FAYDALANMAK İÇİN PRIME ÜYESİ OLMAK YETERLİ

Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dâhil ayda 39 TL’ye sunan Prime üyeliği, bir ay boyunca ücretsiz denenebiliyor. Ayrıca yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor.

Amazon Prime üyeleri, birçok avantajdan faydalanabilir. İşte bunlardan bazıları:



Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.



Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.



Amazon.com.tr müşterileri, 1 – 31 Temmuz tarihleri arasında, seçili ürünlerde, 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.



Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Düğüm” de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.



Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.



Henüz Prime üyesi olmayanlar www.amazon.com.tr/prime adresinden 30 günlük deneme süresini hemen başlatıp Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabiliyor.

PRIME DAY 2024'TE KAÇIRILMAMASI GEREKEN ÜRÜNLER

Amazon Prime Day, elektronik ürünlerde büyük indirimler sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için işte bazı öneriler:



Samsung Akıllı Telefonlar, Tabletler ve Aksesuarlar: Prime Day fırsatları ile Amazon’da büyük indirimlerle satılıyor.

Samsung EVO Plus microSDXC Hafıza Kartı 128 GB: 160 MB/s hız, U3, V30, A2, ‎MB-MC128SA/TR (2024 Serisi) Beyaz.

Solidline SL7 El Feneri: Spor ve outdoor aktiviteler için ideal bir seçim.

Stanley SCD711C2K-TR 18V 1.5AH V20 Li-Ion, Çift Akülü, Kömürlü, Darbeli Matkap: Yapı market kategorisinde öne çıkan bir ürün.

Evde konforunuzu artıracak ürünlerde de büyük indirimler mevcut:



Air Wick LE Elektrikli Oda Kokusu Temizliğin Esintisi Kit: Cihaz + Yedek Şişe ve Lavanta Yedek Şişe.

Taç 60222608 Ranforce Basic Çift Kişilik Gri Nevresim Takimi: Evinizi yenilemek için mükemmel bir fırsat.

GROHE Start Classic Banyo Bataryası, Yön Değiştiricili, Krom: Banyo ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal.