Bist 100
8.961,73 0%
DOLAR
31,94 -0,34%
EURO
34,48 -0,21%
ALTIN
2.323,9 -0,63%

Epic Games bu hafta 2000 TL'lik oyunu ücretsiz erişime açıyor

Oyunseverlerin adresi olan Epic Games, bu haftaya özel indirimlerini sundu. 2 bin TL'ye yakın fiyat etiketine sahip oyunu ücretsiz verilecek. İşte ücretsiz sunulan oyunlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:56
Epic Games bu hafta 2000 TL'lik oyunu ücretsiz erişime açıyor

Epic Games Store, oyun severleri ücretsiz oyunlarla buluşturmaya devam ederken 4 Nisan - 11 Nisan arasında oyuncular, değeri 2 bin TL’lik oyunu kütüphanelerine ekleyerek ücretsiz yararlanabilecek. Oyuncular ücretsiz oyunların neler olduğunu araştırmaya başlarken bu fırsatı kaçırmamak için Epic Games Store üzerinden işlem yapılabilir.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olan The Outer Worlds’ün özel içeriklerin bulunduğu sürüm ile kullanılırken Peril on Gorgon ve Murder On Eridanos adlı iki DLC paketini ele almaktadır. Bu paketin normal değeri 50 dolar olarak satışa sunulurken Epic Games Store tarafından bu oyun ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Epic Games
Verilen tarihler arasında Epic Games Store üzerinden oyunlara ücretsiz erişim sağlanırken bu süre içerisinde The Outer Worlds ya da Thief mağaza sayfalarını ziyaret ederek bu oyunları kütüphaneye ekleyerek kullanıbilir. Fakat bu fırsattan yararlanmak için bir Epic Games Store hesabınızın olması gerekir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin hayali Temmuz'a kalmıştı! En düşük maaş 15.000 TL açıklaması umutları yeşertti

Emeklinin hayali Temmuz'a kalmıştı! En düşük maaş 15.000 TL açıklaması umutları yeşertti

Lise mezunu personel alımı başladı! 20-35 yaş arası başvuru ekranı açıldı

Lise mezunu personel alımı başladı! 20-35 yaş arası başvuru ekranı açıldı

211.000 TL'den aşağı EFT-Havale yapacaklar dikkat! Tüm o gider bedava oluyor

211.000 TL'den aşağı EFT-Havale yapacaklar dikkat! Tüm o gider bedava oluyor

Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
2
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
3
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
4
Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir
5
WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son
6
Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek
7
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı

211.000 TL'den aşağı EFT-Havale yapacaklar dikkat! Tüm o gider bedava oluyor

Bakanlık zam şimşeğini çaktı! Maaşlara ek ödeme hesapta: Hemen kontrol edin

PTT'den hanelere dev kıyak! Çocuğu bulunan haneye 6505 TL bayram desteği yatacak

Merkez Bankası KPSS'siz personel alımı yapıyor! Başvurular bizzat yapılacak

Emekli maaş zamları tamam! Yüzde14.39+ enflasyona ek refah payı yüzde 10-15

Emeklinin hayali Temmuz'a kalmıştı! En düşük maaş 15.000 TL açıklaması umutları yeşertti

Emekliye 1-2-3-4-5 Nisan ödeme sürprizi! Cumhurbaşkanı jesti hesaplara yansıyacak

Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

O büyük zam müjdesi akşam 19.25'te geldi! Temmuz ayında yüzde 30 zam- 8 ay kar ödemesi

Milyonlarca ev sahibine 31 Mayıs uyarısı! Tarihi kaçıran ah vah edecek

Lise mezunu personel alımı başladı! 20-35 yaş arası başvuru ekranı açıldı

Emekliye gece yarısı indirim geldi! Artık yüzde 10 daha ucuz!