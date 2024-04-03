Epic Games bu hafta 2000 TL'lik oyunu ücretsiz erişime açıyor

Epic Games Store, oyun severleri ücretsiz oyunlarla buluşturmaya devam ederken 4 Nisan - 11 Nisan arasında oyuncular, değeri 2 bin TL’lik oyunu kütüphanelerine ekleyerek ücretsiz yararlanabilecek. Oyuncular ücretsiz oyunların neler olduğunu araştırmaya başlarken bu fırsatı kaçırmamak için Epic Games Store üzerinden işlem yapılabilir.
The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olan The Outer Worlds’ün özel içeriklerin bulunduğu sürüm ile kullanılırken Peril on Gorgon ve Murder On Eridanos adlı iki DLC paketini ele almaktadır. Bu paketin normal değeri 50 dolar olarak satışa sunulurken Epic Games Store tarafından bu oyun ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Verilen tarihler arasında Epic Games Store üzerinden oyunlara ücretsiz erişim sağlanırken bu süre içerisinde The Outer Worlds ya da Thief mağaza sayfalarını ziyaret ederek bu oyunları kütüphaneye ekleyerek kullanıbilir. Fakat bu fırsattan yararlanmak için bir Epic Games Store hesabınızın olması gerekir.
Epic Games Store, oyun severleri ücretsiz oyunlarla buluşturmaya devam ederken 4 Nisan - 11 Nisan arasında oyuncular, değeri 2 bin TL’lik oyunu kütüphanelerine ekleyerek ücretsiz yararlanabilecek. Oyuncular ücretsiz oyunların neler olduğunu araştırmaya başlarken bu fırsatı kaçırmamak için Epic Games Store üzerinden işlem yapılabilir.
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