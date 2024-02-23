Epic Games’de bu hafta ve gelecek hangi oyunlar ücretsiz olarak sunulacak?

Epic Games Store, son 5 yıldır gelenek haline getirdiği ücretsiz oyun sunma imkânına bu hafta da devam ediyor. Epic Games üyesi oyunseverler, Epic Games Store’dan herhangi bir ücret ödemeden her hafta bir oyun indirebiliyor.





EPİC GAMES STORE'DA BU HAFTA ÜCRETSİZ OYUNLAR

Super Meat Boy Forever, 22 Şubat itibariyle Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyun, 29 Şubat saat 19.00’a kadar ücretsiz olacak.

Super Meat Boy Forever, hardcore platform oyunu Super Meat Boy'un yarı devamı niteliğinde bir oyun olarak biliniyor. Bu otomatik koşucu, düşmanları alt etmek ve sivri uçlu bir çukura düşmeden veya parçalara ayrılmadan seviyeyi temizlemek için zamanında zıplamak, yumruklamak ve tekmelemekle görevlendiriliyor. Böylece, oyunseverlere eğlenceleri bir zaman geçirmeyi vaat ediyor.





GELECEK HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ OLACAK?

Öte yandan, Epic Games Store’da Aerial_Knight's Never Yield 29 Şubat günü saat 19:00'da ücretsiz olarak sunulacak.

Epic Games Store, ücretsiz oyunlarını genellikle her Perşembe 19. 00’da yeniliyor.