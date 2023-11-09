Epic Games popüler oyunlarda indirimi başlattı: İşte öne çıkan oyunlar

Oyun severlere Epic Games müjdesi! Büyük indirim başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Epic Games popüler oyunlarda indirimi başlattı: İşte öne çıkan oyunlar
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Epic Games kullanıcılarına büyük kıyak yaptı! En sevilen oyunlarda indirimler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EPIC GAMES BÜYÜK İNDİRİMİ BAŞLADI

Oyun severlerin Steam platformundan sonra en çok tercih ettiği platformlardan biri olan Epic Games yaptığı indirimlerle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yapılan son haberlere göre Assasin's Creed Valhalla isimli oyun yüzde 75 indirime girdi ve 699 TL olan fiyat 174.75 TL'ye düşürüldü. Aynı zamanda Tom Clacy's Ghost Recon Breakpoint oyunu da 699 TL'den 139.80 TL'ye indirildi. Haftalık indirimler Epic Games platformu tarafından şu şekilde listelendi;

epic games haftalık indirim listesi

-Tom Clancy's Rainbow Six Siege 91.60 TL

-Tom Clancy's Rainbow Six Extraction 117.25 TL

-Watch Dogs: Legion 40.35 TL

-Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 139.80 TL

-Tom Clancy's The Division 2 104.70 TL

-Anno 1800 174.75 TL

-Assasin's Creed Odyssey 139.80 TL

-Assasin's Creed Valhalla 174.75 TL

-Assasin's Creed Unity 87.25 TL

-Assasin's Creed 3 Remastered 117.25 TL

-Assasin's Creed 2 29.75 TL

-Assasin's Creed Origins 104.85 Tl

-For Honor 52.35 TL

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