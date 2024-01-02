Epic Games’te bu hafta bir oyun daha ücretsiz!

Epic Games Store, son 5 yıldır her hafta ücretsiz bilgisayar oyunları dağıtıyor. Eğer hiç para harcamadan oyun koleksiyonunuzu geliştirmek istiyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu Epic Games’in ücretsiz sunduğu oyunları almak.

Epic Games 2024 yılında da haftalık hediyelerine devam edecek. Bu kapsamda, her hafta yeni bir oyun ücretsiz olarak oyunseverlere sunulacak.





EPİC GAMES STORE'DA BU HAFTAKİ ÜCRETSİZ OYUNLAR

Escape Academy, 1 Ocak itibarıyla Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirilmeye başlandı. Oyun, 2 Ocak (bugün) saat 19.00’a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.

Escape Academy'de, kendilerine özgü temaları olan bir dizi odadan kaçmak için bulmacaları çözeceksiniz. Ayrıca eğer tek başınıza kaçmak istemiyorsanız, bir arkadaşınızla iş birliği içinde de oynayabilirsiniz.

Epic Games Store'daki ücretsiz oyunları indirmek için bir Epic Games hesabı oluşturmak gerekiyor. Eğer henüz bir hesabınız yoksa, buradan ücretsiz olarak kaydolabilirsiniz.