Epic Games'te yüzde 80'e varan indirim başladı

Epic Games Store, 2018 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana oyun dünyasında büyük bir etki yarattı ve bugün dünyanın en büyük oyun mağazalarından biri haline geldi. Steam'e karşı ciddi bir rakip olan platform, düzenli olarak çeşitli etkinlikler düzenleyerek oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, Epic Games Store'un merakla beklenen Bahar İndirimleri başladı ve oyun severleri büyük bir heyecan sardı.



Bahar İndirimleri kapsamında, oyuncuların ilgisini çekecek birçok oyun özel fiyatlarla sunuluyor. Bu indirimlerle birlikte platform, kullanıcılarına geniş bir oyun yelpazesi ve cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor. Oyun dünyasının önde gelen yapımlarından bazıları, Bahar İndirimleri sırasında öne çıkanlar arasında yer alıyor.

Epic Games Store'un Bahar İndirimleri, oyun severlere kaliteli oyun deneyimlerini daha uygun fiyatlarla yaşama fırsatı sunuyor. Bu indirimleri kaçırmamak ve en sevdiğiniz oyunları daha uygun fiyatlarla satın almak için Epic Games Store'u ziyaret etmeyi unutmayın.







EPIC GAMES STORE BAHAR İNDİRİMLERİNDE YÜZDE 80'E VARAN İNDİRİM FIRSATI!

Epic Games Store'un Bahar İndirimleri, oyun severlerin heyecanını artıracak fırsatlar sunuyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgilerin ardından bugün başlayan kampanya, birçok popüler oyunu cazip fiyatlarla oyuncuların beğenisine sunuyor.

Öne çıkan oyunlardan biri olan EA SPORTS FC 24, Bahar İndirimleri kapsamında dikkat çekiyor. Normalde 2.099,99 Türk Lirası olan fiyatı, indirimle birlikte 419,99 Türk Lirası'na düşerek yüzde 80'lik bir indirim sağlıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen futbol oyunu tutkunları için büyük bir fırsat.

Red Dead Redemption 2 ise dünyanın en iyi hikayeli oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Bahar İndirimleri sayesinde normalde 1.499 Türk Lirası olan fiyatı, yüzde 67'lik bir indirimle 494,67 Türk Lirası'na düşüyor. Bu muhteşem oyunu daha uygun bir fiyata deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Bir diğer popüler yapım olan The Witcher 3: Wild Hunt ise indirimlerle birlikte büyük ilgi görüyor. Normalde 829 Türk Lirası olan fiyatı, Bahar İndirimleri sayesinde sadece 207,25 Türk Lirası'na düşüyor. Bu efsanevi oyunu daha uygun fiyatlarla oynamak isteyenler için harika bir fırsat sunuluyor.



Bahar kampanyasıyla birlikte Epic Games Store'dan yapacağınız oyun alımlarında yüzde 10 geri kazanma fırsatı sizi bekliyor. Bu kampanya kapsamında, satın aldığınız her oyun için ödediğiniz tutarın yüzde 10'u, Epic Games hesabınıza aktarılıyor. Örneğin, indirimle birlikte 419,99 Türk Lirası'ya satılan EA SPORTS FC 24'ü aldığınızda, 42 Türk Lirası geri kazanma şansına sahip oluyorsunuz. Bu geri ödeme miktarını başka bir oyun almak için kullanabilirsiniz ve alışveriş sınırı bulunmamaktadır. Yani, ne kadar çok alım yaparsanız, o kadar çok geri ödeme alabilirsiniz.

Ancak unutulmamalıdır ki, Epic Games Store Bahar İndirimleri 28 Mart'ta sona erecek. Ayrıca, bu oyunların fiyatları birkaç ay önce daha düşüktü ancak döviz kurlarındaki artış nedeniyle fiyatlar yükseldi. Gelecekteki büyük indirimlerde fiyatların daha yüksek olabileceğini de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Epic Games Store'un Bahar İndirimleri, oyun severlere kaliteli oyunları daha uygun fiyatlarla deneyimleme şansı veriyor. Söz konusu fırsatları kaçırmamak için Epic Games Store'u ziyaret etmeyi unutmayın.