GÖKBEY tüm testleri başarıyla geçiyor: Tamamen yerli ve milli

Milli gururumuz GÖKBEY, hava sahalarında zaferlerine devam ediyor! Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY, imza attığı iki büyük başarıyla yine gündemde.

Türk mühendislerinin özverili çalışmaları sonucunda hayat bulan GÖKBEY helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel maksat helikopter ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Özgün Helikopter Programı çerçevesinde geliştiriliyor. Son dönemde elde ettiği iki kritik başarı, bu projenin geleceğine olan güveni daha da artırıyor.

Uçuş yetenekleriyle dikkat çeken GÖKBEY, 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirdiği uçuşla maksimum servis irtifasına ulaşarak performansını kanıtladı. Ayrıca çift motorla gerçekleştirilen uçuşta, tek motorun testini başarıyla geçerek güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

Türkiye'nin kendi savunma sanayisinde elde ettiği bu başarılar, milli teknoloji ve mühendislik kabiliyetlerinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gösteriyor. GÖKBEY helikopteri, Türk havacılık sektörünün geleceği için umut verici bir adımın simgesi haline geliyor.





Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) heyecan verici paylaşımı, milli gururumuz GÖKBEY helikopterinin son başarılarına işaret ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan bu açıklamada, GÖKBEY'in kritik iki testi daha aşan bir başarı hikayesine imza attığını öğreniyoruz.

TUSAŞ'ın resmi hesabından yapılan duyuruya göre, GÖKBEY helikopteri 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirdiği uçuşla maksimum servis irtifasına ulaşarak sınırlarını zorluyor. Bu yükseklikteki uçuş, GÖKBEY'in yeteneklerini ve dayanıklılığını bir kez daha tescillemiş gibi görünüyor. Ayrıca çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motorun testini de başarıyla geçmesi, bu helikopterin güvenilirlik konusundaki sağlamlığını vurguluyor.

Türkiye'nin milli savunma sanayisi adına büyük bir adım olan GÖKBEY, bu sonuçlarla yerli mühendislik kabiliyetinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Milli ve yerli projeler, ülkenin savunma sanayiindeki ilerlemenin en parlak örneklerinden biri olarak parlıyor ve geleceğe dair umutlarımızı besliyor.