Instagram'da yeni dönem: DM atarken dikkat

İnstagram kullanıcılarından daha iy bağlantı kurulması için sohbet ederken DM özellikleri devreye girdi. Gönderilen mesajların düzenlenebilmesi için harekete geçilirken İnstagram DM düzenleme özelliğinin nasıl kullanılacağına dair detaylar...



Meta tarafından Instagram için yayınlanan güncellemeler arasında mesajları gönderdikten 15 dakika içerisinde düzenlemeye alınarak gelen kutusunun üst kısmına üç sohbete kadar sabitleme ve okundu bilgisini sohbet bazında değiştirme özelliği ele alındı. Mesajı gönderdikten 15 dakika sonra kadar üzerine tıklanarak güncellemeye alınırken mesaj yanında '' düzenlendi '' ibaresi yer aldı.





DM üzerinde hızlı kullanımla beraber favori çıkartmaları yer alırken bir mesajı yanıtlarken çıkartma, GIF, video, fotoğraf ya da ses kaydı ekleme seçenekleri yer aldı. Arkadaşlar arasında ise “doğru havayı oluşturması” için daha fazla sohbet temaları yer alıyor. Düzenlenen temalar arasında Love, Lollipop, Avatar gibi birçok farklı türler bulunuyor. Temalar, sohbet adına dokunarak ve mevcut seçenekler arasından istediğinizi seçerek uygulanabilir.



Yeni özellik instagram kullanıcıların kendilerini ifade etmesi adına farklı imkanlar sunulurken DM üzerinden artık hata düzeltme önemli sohbetere öncelikli olarak görsel öğeler ekleniyor.

