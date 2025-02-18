İtalya'nın Made in Italy Bakanı Urso, Baykar'ı Ziyaret Etti

Urso ve Pontecorvo'dan Baykar'a Ziyaret

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile Leonardo S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Pontecorvo, Türk insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olan Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar'ın Paylaşımı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ziyaretle ilgili olarak X hesabından yaptığı paylaşımda, "Made in Italy Bakanı Sayın Adolfo Urso ve Leonardo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Stefano Pontecorvo’yu BAYKAR'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk," ifadelerini kullandı.

Ziyaretin Amacı

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, ziyaretiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Leonardo Başkanı Stefano Pontecorvo ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşliğinde bugün İstanbul'da Baykar'ın fabrikasını ziyaret etti," dedi.

İşbirliği Vurgusu

Bu ziyaretin, İtalya ve Türkiye arasındaki havacılık ve uzay sektörü işbirliğini güçlendirme çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Baykar’ın Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından, bu operasyonun İtalyan şirket için sağlam bir gelecek garantisi sunduğu kaydedildi.

Endüstriyel ve Teknolojik Taahhütler

Açıklamada, Baykar'ın Piaggio Aerospace'in stratejik varlıklarını ve temel faaliyetlerini sürdürme iradesini teyit ettiği de vurgulandı. Ayrıca, bu operasyonun yeni işbirliği olanaklarının önünü açtığı ifade edildi.

Bakan Urso'nun Değerlendirmesi

Bakan Urso, "Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alınması, tüm sektör için stratejik bir adımdır. Amaç, İtalya’daki üretimi güçlendirerek sektörlerimizin teknolojik liderliğini artırmaktır," şeklinde konuştu.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso (solda), Leonardo S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Pontecorvo (sol 2) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda) eşliğinde Baykar'ı ziyaret etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar (sağ 2) da ziyarette hazır bulundu.