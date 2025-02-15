Kocaeli Üniversitesi'nden Kamikaze Dron Tehdidine Karşı Çığır Açan Sistem

Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri Kamikaze Dron Tehdidine Karşı Çalışıyor

Kocaeli Üniversitesi'nden 28 öğrenci, kamikaze dron (gezici mühimmat) tehdidine karşı yenilikçi bir sistem geliştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 2017 yılında kurulan Kılavuz Koustech takımı, ürettikleri silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile geçen yıl TEKNOFEST Adana'da düzenlenen "Savaşan İHA" yarışmasında birinci olarak dikkat çekti.

Başarılar ve Gelecek Planları

Takım, Türkiye'deki yarışmalarda elde ettikleri başarıların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldıkları AUVSI SUAS yarışmasında da finalist olmayı başardı. TEKNOFEST ödülünün ardından, ekip, Kılavuz Teknoloji Merkezi'nde kamikaze dronların havada imhası üzerine geliştirdikleri "sürü avcı İHA" sisteminin prototipini üretti ve test aşamasını tamamladı. Bu başarı, sistemin ticarileştirilme hedefinin önünü açıyor.

İleri Teknoloji ve Otonom Sistemler

Kılavuz Koustech takımında kontrol ve güdüm sistemlerinden sorumlu Akif Akbaş, TEKNOFEST'te elde ettikleri başarıdan duydukları gururu dile getirdi. Akbaş, avcı İHA'lar üzerinde çalıştıklarını ve savaş alanında görülen kamikaze dronlar gibi tehditlere karşı otonom sistemler geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Savunma Sanayisine Katkı Amaçlanıyor

Akbaş, "Çok ucuz dronlar, milyon dolarlık tankları imha edebiliyor. Biz de kamikaze dronları havada imha edebilecek sistemler geliştirmeye çalışıyoruz" dedi. Prototipi geliştirilen sistemle ilgili testlerin devam ettiğini anlatan Akbaş, aynı zamanda savunma sanayisine katkı sağlayacak şirketleşme hedeflerinin bulunduğunu ifade etti.

Sürü Kabiliyeti ve Hedefler

Haberleşme ekip lideri Kerem Yiğit Saran da daha önce avcı İHA'lar üzerine TÜBİTAK ile projeler yürüttüklerini belirtti. Saran, "Savaşan İHA kategorisinde yarıştığımızda bir vuruşu simüle ediyorduk. Artık 4 saniye içerisinde bir hedefe kilitlenip bunu havada imha eden sistemler üzerine çalışmalıyız" dedi.

Kocaeli Üniversitesinden 28 öğrenci, kamikaze dron (gezici mühimmat) tehdidine karşı sistem geliştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 2017 yılında kurulan Kılavuz Koustech takımı tarafından prototipi üretilen "sürü avcı İHA" sisteminin test aşamasının tamamlanmasının ardından ticarileştirilmesi hedefleniyor.

Kocaeli Üniversitesinden 28 öğrenci, kamikaze dron (gezici mühimmat) tehdidine karşı sistem geliştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 2017 yılında kurulan Kılavuz Koustech takımı tarafından prototipi üretilen "sürü avcı İHA" sisteminin test aşamasının tamamlanmasının ardından ticarileştirilmesi hedefleniyor.