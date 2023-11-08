Mac kullanıcıları uzun süredir bekliyordu: Sonunda WhatsApp uygulaması geldi

WhatsApp, Mac kullanıcıları için bu yıl içerisinde tanıttığı uygulamaya yeni özellikler ekledi. Detaylar haberimizde…





SONUNDA: MAC KULLANICILARI YENİ WHATSAPP UYGULAMASINA KAVUŞTU!

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın Mac uygulaması resmi olarak App Store'da mevcut. Detaylar burada!

WhatsApp dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biridir. MacOS kullanıcılarının heyecanla beklediği uygulama sonunda gerçeğe dönüştü. Bununla birlikte Mac için WhatsApp uygulaması App Store'da mevcuttur. Tüm ayrıntılar haberimizde!

WHATSAPP İÇİN YENİ MAC UYGULAMASI APP STORE’A GELDİ!

Bizim ülkemizde ve dünya üzerinde en fazla kullanıcısı olan WhatsApp uygulaması son zamanlarda yaptığı yenilikler ve sürümler ile gündemde. WhatsApp uygulaması bu kez de Mac kullanıcıları için kolları sıvadı.

Dünyada kullanılan telefonların hepsinde yüklü olan WhatsApp bu kez de , macOS uygulamasının tamamen Mac bilgisayarlarda çalışacak şekilde tasarlanmış yeni bir sürümünü tanıttı.

Uygulama aslında ağustos ayında kullanıma sunuldu ancak yalnızca WhatsApp web sitesinde mevcut. Bugünden itibaren macOS için WhatsApp uygulamasını App Store'dan indirebilirsiniz.

Gelen bilgi WhatsApp grubu tarafından duyuruldu. Yaptığı duyuruda macOS için yeni WhatsApp'ın Mac'te kullanıma sunulduğunu söyledi. Mac uygulaması, App Store'daki iPhone uygulamasıyla birleştirilir. Böylece tek bir indirme bağlantısına sahip bir uygulama haline geldi.

Diğer taraftan, WhatsApp macOS uygulaması için yapılan test çalışmaları geçen yıl temmuz ayında başlamıştı. Eski sürüm Electron ile oluşturulmuş bir web uygulaması iken yeni uygulama iPhone sürümünü temel alıyor. Bu sayede Mac’teki WhatsApp uygulaması artık daha hızlı çalışıyor.

İşte bu durumda grup sesli ve görüntülü aramalar gibi iPhone ile aynı özelliklere sahip olacağı anlamına gelir. Bu aynı zamanda daha az donanım kaynağı kullanarak pil ömründen de tasarruf sağlar.

Peki WhatsApp MacOS uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!