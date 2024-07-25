Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

PlayStation 5 (PS5) ile büyük başarı yakalayan Sony, şimdi gözlerini PlayStation 6'ya (PS6) çevirdi. Yeni konsolun ne zaman çıkacağı ve hangi özelliklere sahip olacağı merakla bekleniyor. İşte PS6 hakkında şu ana kadar bilinen tüm detaylar...

Sony'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Naomi Matsuoka, 2024’ün başlarında Bloomberg’e verdiği röportajda PS5'in yaşam döngüsünün artık sona erdiğini ve PS6'nın geliştirilme aşamasına geçildiğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra PS6 için birçok farklı bilgi ve sızıntı haber paylaşıldı.







PS6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ

PS6'nın çıkış tarihi ile ilgili kesin bir açıklama olmamakla birlikte, mevcut bilgiler 2027 yılını işaret ediyor. Microsoft'un Sony’ye Activision Blizzard oyunlarını 2027’ye kadar PlayStation konsollarında tutması için teklif ettiği anlaşma, PS6'nın en erken 2027 yılında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Bu da, Microsoft'un yeni bir konsolun 2027'den önce çıkmayacağını düşündüğünü ortaya koyuyor.

PS6 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni bir konsolun fiyatı her zaman merak konusu olmuştur. PS6'nın fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak tahminler PS6'nın 700 ile 800 dolar/euro arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. PS5'in Digital Edition modeli 399,99 dolar/euro, standart modeli ise 499,99 dolar/euro fiyat etiketine sahip. Bu nedenle, PS6'nın fiyatının 700 dolar/euro civarında olması kuvvetle muhtemel.





PS6'NIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

PS6'nın özellikleri hakkında şu anda elimizde sadece tahminler ve bazı sızıntı bilgiler bulunuyor. AMD ile olan ortaklığın devam edeceği ve yeni konsollarda 2025 yılında çıkacak olan AMD yonga setlerinin kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca PS6'nın PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) isimli yeni bir özellik ile gelmesi bekleniyor.

AMD yonga setlerinin kullanılması, PS6'nın performansını önemli ölçüde artıracak. Bu yonga setleri, yüksek grafik performansı ve hızlı işlem yetenekleri sunacak. PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ise, oyunlarda daha keskin ve net görüntüler elde edilmesini sağlayacak yeni bir teknoloji olarak öne çıkıyor.



PS6'nın geriye dönük uyumluluk özelliği ile geleceği de tahmin ediliyor. Bu özellik sayesinde, PS5 ve hatta PS4 oyunlarının PS6'da oynanabilmesi mümkün olacak. Bu da, oyuncuların mevcut oyun koleksiyonlarını yeni konsolda da kullanabilmeleri anlamına geliyor.



YENİ KONTROL CİHAZLARI VE AKSESUARLAR

PS6'nın yeni ve geliştirilmiş kontrol cihazları ile gelmesi bekleniyor. DualSense kontrol cihazının geliştirilmiş versiyonları, daha hassas dokunmatik yüzeyler ve daha gelişmiş geri bildirim özellikleri sunacak. Ayrıca, PS6 için yeni VR gözlükleri ve diğer aksesuarlar da piyasaya sürülebilir.

PS6'nın, PlayStation Plus ve PlayStation Now gibi online hizmetler ve abonelik sistemleri ile entegre çalışması bekleniyor. Bu hizmetler, oyunculara geniş bir oyun kütüphanesi sunarken, online çok oyunculu oyun deneyimlerini de geliştirecek. Ayrıca, bulut tabanlı oyun oynama hizmetleri de PS6'da daha fazla öne çıkabilir.







OYUN GELİŞTİRİCİLERİ İÇİN YENİ FIRSATLAR

PS6'nın gelişmiş donanım ve yazılım özellikleri, oyun geliştiricileri için yeni fırsatlar yaratacak. Daha büyük ve daha karmaşık oyun dünyaları, daha gerçekçi grafikler ve daha zengin oyun deneyimleri mümkün olacak. Bu da, oyunculara daha heyecan verici ve sürükleyici oyunlar sunulacağı anlamına geliyor.

PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri hakkında hala birçok bilinmeyen olsa da, Sony'nin yeni konsolunun büyük bir ilgi göreceği kesin. Teknoloji dünyasında her şey hızla değişiyor ve PS6'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte oyun dünyasında büyük bir devrim yaşanabilir.