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Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Mustafa Varank, BUÜ öğrencileriyle görüşerek Türkiye'nin teknolojik geleceği hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:22
Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileriyle bir araya geldi. Görükle Kampüsü’ndeki yemekhane de gerçekleşen buluşmada Varank, öğrencilerle birlikte yemek yedi ve samimi bir sohbet ortamı oluşturdu.

Gelecek için Umut Verici Gelişmeler

Bu toplantıda, son dönemde gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler, uzay araştırmaları ve savunma sanayisi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Varank, gençlerin geleceğe dair umutlu olmaları gerektiğini ifade etti. Nitelikli ve becerikli bireylerin, hem Türkiye'nin hem de dünyanın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Gençlere Yatırım

Varank, "Her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturduğumuz 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla, yalnızca teknolojinin tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olan bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi.

Bilimsel Faaliyetler ve Teknoloji Merkezleri

Toplantının ardından Varank, tamamlanan Dr. Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji Merkezini ziyaret etti. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve diğer yetkililerle birlikte merkezde yürütülecek bilimsel faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kampüste İnşaat Alanları

Son olarak, kampüste inşaatı devam eden camiyi gezerek öğrencilere yönelik projelere dair destek sözünü yineledi. Varank, gençlerin Türkiye’nin geleceği konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileriyle buluştu. Görükle Kampüsü'ndeki yemekhanede öğrencilerle yemek yiyen Varank, onlarla bir süre sohbet etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileriyle buluştu. Görükle Kampüsü'ndeki yemekhanede öğrencilerle yemek yiyen Varank, onlarla bir süre sohbet etti.

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