Nintendo Switch hayranları, 50 hit klasik oyunu inanılmaz indirimle 233 ₺'ye satın almak için yarış ediyor

NINTENDO şu anda tarihindeki en büyük indirimlerinden birini yapıyor ve sistemdeki en büyük başlıklarda büyük indirimler sunuyor.
Play On indirimi geçen hafta başladı ve Nintendo Switch oyuncuları için inanılmaz fırsatlar sunuyor.
Sonic the Hedgehog, Mega Drive'ın klasiklerinden biridir.
Tüm indirimi taradık ve sizinle paylaşmak için en iyi fırsatları bulduk.
Favori fırsatlarımızdan biri, 50 klasik oyunun bulunduğu Sega Mega Drive Koleksiyonu üzerindeki indirim. Koleksiyondaki en popüler oyunlar, tüm zamanların en popüler oyunlarından olan Sonic the Hedgehog ve Sonic the Hedgehog 2'dir.
Bunlar, Sonic'i uluslararası bir başarı haline getiren oyunlardır, bu da onu tüm zamanların en popüler oyun serilerinden biri yapar.
Koleksiyonda diğer son derece popüler Mega Drive oyunları da bulunmaktadır, popüler Golden Axe ve Streets of Rage serileri gibi.
Sega Mega Drive Koleksiyonu şu anda %80 indirimde ve sadece £5.99 233 ₺ karşılığında alabilirsiniz.
İşte koleksiyonda bulunan tüm oyunların tam listesi:
Alex Kidd in the Enchanted Castle
Alien Soldier
Alien Storm
Altered Beast
Beyond Oasis
Bio-Hazard Battle
Bonanza Bros.
Columns
Columns 3
Comix Zone
Crack Down
Decap Attack
Dr. Robotnik's Mean Bean Machine
Dynamite Headdy
ESWAT: City Under Siege
Fatal Labyrinth
Flicky
Gain Ground
Galaxy Force 2
Golden Axe
Golden Axe 2
Golden Axe 3
Gunstar Heroes
Kid Chameleon
Landstalker
Light Crusader
Phantasy Star 2
Phantasy Star 3: Generations of Doom
Phantasy Star 4: The End of the Millennium
The Revenge of Shinobi
Ristar
Shadow Dancer: The Secret of Shinobi
Shining in the Darkness
Shining Force
Shining Force 2
Shinobi 3: Return of the Ninja Master
Sonic 3D Blast
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog 2
Sonic Spinball
Space Harrier 2
Streets of Rage
Streets of Rage 2
Streets of Rage 3
Super Thunder Blade
Sword of Vermilion
ToeJam & Earl
ToeJam & Earl in Panic on Funkotron
Vectorman
Vectorman 2
Virtua Fighter 2
Wonder Boy 3: Monster Lair
Wonder Boy in Monster World