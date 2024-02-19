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Nintendo Switch hayranları, 50 hit klasik oyunu inanılmaz indirimle 233 ₺'ye satın almak için yarış ediyor

Hangi 50 oyunu alabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:53
Nintendo Switch hayranları, 50 hit klasik oyunu inanılmaz indirimle 233 ₺'ye satın almak için yarış ediyor

NINTENDO şu anda tarihindeki en büyük indirimlerinden birini yapıyor ve sistemdeki en büyük başlıklarda büyük indirimler sunuyor.

Play On indirimi geçen hafta başladı ve Nintendo Switch oyuncuları için inanılmaz fırsatlar sunuyor.

Sonic the Hedgehog, Mega Drive'ın klasiklerinden biridir.

oyun

Tüm indirimi taradık ve sizinle paylaşmak için en iyi fırsatları bulduk.

Favori fırsatlarımızdan biri, 50 klasik oyunun bulunduğu Sega Mega Drive Koleksiyonu üzerindeki indirim. Koleksiyondaki en popüler oyunlar, tüm zamanların en popüler oyunlarından olan Sonic the Hedgehog ve Sonic the Hedgehog 2'dir.

Bunlar, Sonic'i uluslararası bir başarı haline getiren oyunlardır, bu da onu tüm zamanların en popüler oyun serilerinden biri yapar.

Koleksiyonda diğer son derece popüler Mega Drive oyunları da bulunmaktadır, popüler Golden Axe ve Streets of Rage serileri gibi.

Sega Mega Drive Koleksiyonu şu anda %80 indirimde ve sadece £5.99 233 ₺ karşılığında alabilirsiniz.

İşte koleksiyonda bulunan tüm oyunların tam listesi:

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Alien Soldier

Alien Storm

Altered Beast

Beyond Oasis

Bio-Hazard Battle

Bonanza Bros.

Columns

Columns 3

Comix Zone

Crack Down

Decap Attack

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Dynamite Headdy

ESWAT: City Under Siege

Fatal Labyrinth

Flicky

Gain Ground

Galaxy Force 2

Golden Axe

Golden Axe 2

Golden Axe 3

Gunstar Heroes

Kid Chameleon

Landstalker

Light Crusader

Phantasy Star 2

Phantasy Star 3: Generations of Doom

Phantasy Star 4: The End of the Millennium

The Revenge of Shinobi

Ristar

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining in the Darkness

Shining Force

Shining Force 2

Shinobi 3: Return of the Ninja Master

Sonic 3D Blast

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic Spinball

Space Harrier 2

Streets of Rage

Streets of Rage 2

Streets of Rage 3

Super Thunder Blade

Sword of Vermilion

ToeJam & Earl

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Vectorman

Vectorman 2

Virtua Fighter 2

Wonder Boy 3: Monster Lair

Wonder Boy in Monster World

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