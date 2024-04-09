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Nvidia'nın GeForce RTX serisinde ekran kartlarının çıkış tarihi yaklaşıyor

RTX 5080 ve 5090 kartların çıkış tarihleriyle ilgili önemli karar! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 15:03
Nvidia'nın GeForce RTX serisinde ekran kartlarının çıkış tarihi yaklaşıyor

Oyun severlerin heyecanla beklediği kartların çıkış tarihleriyle ilgili önemli açıklama! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RTX 5080 VE 5090 KARTLARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ

Sızdırılan son bilgilere göre oyun severlerin heyecanla beklediği yeni nesil Nvidia GeForce RTX 5080- RTX 5090 ekran kartlarının çıkış tarihleri yaklaşmaya başladı. Blackwell mimarisine sahip olması beklenen kartlar 2024 senesinin dördüncü çeyreğinde resmi şekilde tanıtılacak. Geçen sene piyasaya çıkan RTX 4090 serisi 1.600 dolar gibi bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. 

nvidia ekran kartları çıkış tarihleri

RTX 5090 modelin bu fiyatın da üstünde olması ve birçok insanın erişmesinin zor olacağı tahmin ediliyor. Ekran kartının Türkiye fiyatının ne kadar olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama bir önceki ekran kartlarına bakıldığı zaman artış yaşanacağı beklkeniyor. İddialara göre RTX 50 modellerde DLSS 4 teknolojisi yer alacak ve yeni nesil GDDR7 bellekler yer alacak. AMD'nin vereceği tepki henüz bilinmese de Nvidia'nın gerisinde kalacağı da tahmin ediliyor. 

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