OMÜ'de 'Kuantum Ufuklar' Paneli — Kuantum Bilim ve Teknolojilerinin Geleceği

OMÜ'de düzenlenen 'Kuantum Ufuklar' panelinde akademisyenler, kuantum bilimi ve teknolojilerinin disiplinler arası etkilerini ve uygulamalarını tartıştı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:54
OMÜ ev sahipliğinde 'Kuantum Ufuklar: Bilim ve Teknolojide Yeni Bir Çağ' paneli

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde, Fizik Topluluğu tarafından düzenlenen ve akademisyenlerle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 'Kuantum Ufuklar: Bilim ve Teknolojide Yeni Bir Çağ' başlıklı panel, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

2025 yılının UNESCO tarafından 'Dünya Kuantum Bilim ve Teknolojileri Yılı' ilan edilmesi kapsamında düzenlenen panelde, kuantum biliminin farklı disiplinlerle kesişen boyutları ve güncel uygulama alanları ele alındı. Panelin moderatörlüğünü OMÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Azmi Genç üstlendi.

Açılışta bilimin rolüne vurgu

Panelin açılış konuşmasını yapan Fizik Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Ufuk Çoruh, kuantum biliminin temel araştırmalardan ileri teknolojilere uzanan geniş etkisiyle günümüzün ve geleceğin en stratejik alanlarından biri olduğunu vurguladı. Çoruh, kuantum fiziğinin yaklaşık bir asır önce atomların, ışığın ve maddenin davranışlarını açıklamak amacıyla ortaya çıktığını; günümüzde ise kuantum hesaplama, kuantum iletişim ve kuantum sensörler gibi alanlarda somut teknolojilere dönüştüğünü belirtti.

Prof. Dr. Çoruh, bilimin yalnızca bilenlerin değil; sorgulayanların, vazgeçmeyenlerin ve birlikte üretenlerin yolu olduğuna dikkat çekerek, bu kültürün üniversitelerin en kıymetli miraslarından biri olduğunu ifade etti.

Uzmanlar kuantum teknolojilerini değerlendirdi

Panelin ilk konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Elif Yunt (Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü), kuantum teknolojilerinin hangi koşullarda ve neden üstünlük sağladığını bilimsel temelleriyle aktardı. Ardından Doç. Dr. Deniz Türkpençe (İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Endüstrisi Bölümü) kuantum hesaplamadan kuantum mühendisliğine uzanan sürecin kritik aşamalarını ele aldı. Panelin üçüncü konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Onur Pusuluk (Kadir Has Üniversitesi Fizik Bölümü) ise kuantum nedensellik, görelilik ve kuantum teorisinin kavramsal katmanlarını disiplinler arası bir bakış açısıyla değerlendirdi.

Soru-cevap ve kapanış

Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Panelin sonunda konuşmacılara moderatör Prof. Dr. Azmi Genç ile birlikte teşekkür hediyeleri takdim edildi. Ayrıca, konuşmacılar adına Samsun Aziz Atik Fen Lisesi bahçesine dikilen fidanlara ait sertifikalar sunuldu.

PANELDEN FOTOĞRAFLAR

PANELİN AÇILIŞI

OMÜ'de 'Kuantum Ufuklar' Paneli — Kuantum Bilim ve Teknolojilerinin Geleceği
