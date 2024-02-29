Bist 100
9.169,04 1%
DOLAR
31,23 0,07%
EURO
33,94 0,23%
ALTIN
2.043,66 0,65%

Oyunseverlere müjde! Call of Duty: Warzone Mobile çıkış tarihi belli oldu

Activision, Call of Duty: Warzone Mobile'ın çıkış tarihini duyurdu. Call of Duty Warzone adlı mobil oyun, Mart ayının sonunda satışa sunulacak.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:23
Oyunseverlere müjde! Call of Duty: Warzone Mobile çıkış tarihi belli oldu

Uzun zamandır beklenen Call of Duty: Warzone mobil oyununun çıkış tarihi nihayet açıklandı. Activision, başlangıçta Kasım 2023'te piyasaya sürülmesi planlanan oyunu bahar aylarına erteledi. Bugün sosyal medyada yapılan bir duyuru, Call of Duty: Warzone Mobile'ın çıkış tarihini ortaya çıkardı.

Call of Duty: Warzone mobil oyunu ile oyunun çıkış tarihi

Activision, YouTube ile birlikte X üzerinden yaptığı duyurularla, 2022'den itibaren merakla beklenen ücretsiz battle royale oyunu için müjdeli haberi duyurdu. Bu çerçevede Call of Duty: Warzone Mobile'ın çıkış tarihi artık 21 Mart. Bu, oyuncuların Equinox'ta yeni bir ücretsiz battle royale oyunu oynayabilecekleri anlamına geliyor.

Call of Duty Warzone Mobile çıkış tarihi

Peki; Call of Duty Mobile adk-lı oyun varken neden Activision Warzone Mobile'a bu kadar emek verdi? Her iki oyunda da benzer modlar var ama Warzone Mobile çok daha iyi. Gelişmiş grafik yeteneklerine sahip. Konsol oyunlarına benzer şekilde oyun içinde grafik ayarlarına ince ayar yapabileceksiniz.

Bu arada Call of Duty Warzone Mobile adlı oyun da Call of Duty: Modern Warfare III ve Call of Duty: Warzone adlı oyunlarında ilerlemenizi sürdürmenize olanak sağlıyor. Bu özellik oyunun Android ve iOS sürümlerinde mevcut olacağı söyleniyor. Aynı zamanda mobil cihazınızdaki ilerlemeniz oyunun hem PC hem de konsol versiyonlarına da yansıyacağı belirtiliyor.

Call of Duty: Warzone Mobile'ın 21 Mart'ta yayınlanmasıyla birlikte 120 oyunculu Verdansk haritası ve 48 oyuncu kapasiteli Rebirth Island haritası da yayınlanacak. Oyun ayrıca Shoot House, Scrapyard ile Shipment gibi çok oyuncuya sahip haritaları da içeriyor. Call of Duty Mobile'dan tanıdık olan Team Death, Kill Confidential ve Domination dahil çeşitli oyun modları Warzone Mobile'a da geliyor.

Call of Duty Warzone Mobile çıkış tarihi

Call of Duty: Warzone Mobile'ın ekran görüntüleri ise neredeyse konsol seviyesi mobil oyun ile karşı karşıya olduğumuzu kanıtlıyor. Bunu akılda tutarak, akıllı telefon kullanıcılarının daha iyi oyun deneyimi elde edebilmesi gerekiyor. Buna rağmen Activision, mobil oyunlarını orta sınıf modellere de optimize ettiği kaydediliyor.

Call of Duty Mobile ile 100 milyon kadar bir indirme sayısına çıkan Activision, Call of Duty: Warzone Mobil'in şimdiden 50 milyon ön kayda ulaştığı aktarıldı.

Call of Duty: Warzone Mobile'a Call of Duty web sitesinden ön kayıt yaptırılabilirsiniz. 21 Mart çıkış tarihinden önce kaydolursanız, hesabınızda oyunda kullanılmak üzere kaplamaların, silah planlarının, vinillerin ve amblemlerin kilidi açılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Boğalar ve Yükselen Boğalar kendilerini yeniliyor... İşte Boğa burçları için tavsiyeler!

Boğalar ve Yükselen Boğalar kendilerini yeniliyor... İşte Boğa burçları için tavsiyeler!

İkizler Burcu: Mart ayında sana neler bekliyor? İşte İkizler burcu için öneriler

İkizler Burcu: Mart ayında sana neler bekliyor? İşte İkizler burcu için öneriler

Ankara Çankaya’nın göbeğinde 2 + 1 daire satışa çıkartıldı! Bu fiyata Ankara’da daire alamazsınız

Ankara Çankaya’nın göbeğinde 2 + 1 daire satışa çıkartıldı! Bu fiyata Ankara’da daire alamazsınız

Fayansları ışıl ışıl yapan temizlik yöntemi! Tek malzemeyle banyo ve mutfak parlayacak

Fayansları ışıl ışıl yapan temizlik yöntemi! Tek malzemeyle banyo ve mutfak parlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bu yeni 360 derece 4K kamerası Wi-Fi veya elektriğe ihtiyaç duymadan çalışıyor!
2
Hacker’lar fidye ödemediği takdirde Trump’ı Georgia davasındaki belgeleri yayınlamakla tehdit etti!
3
Oyunseverlere müjde! Call of Duty: Warzone Mobile çıkış tarihi belli oldu
4
PlayStation Plus Mart ayı oyunları listesi açıklandı
5
Apple, iOS 17.4 RC sürümünü yayınladı: İşte yeni özellikler
6
GTA 6 bekleyenlere şok: Büyük değişiklik yapılacak
7
Bütçe dostu Realme 12 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı

Aslan ve Yükselen Aslan burçları için haftanın yorumu: Beklenmedik gelişmeler sizi bekliyor! İşte Aslan burcu için öneriler..

Ankara Çankaya’nın göbeğinde 2 + 1 daire satışa çıkartıldı! Bu fiyata Ankara’da daire alamazsınız

Dahiler Tek Bakışta Fark Ediyor! İnsanların Sadece %1'i Farklı Olan Elmayı 8 Saniyede Tespit Edebilir!

Fayansları ışıl ışıl yapan temizlik yöntemi! Tek malzemeyle banyo ve mutfak parlayacak

İzmir'de iki TIR birbiri ile çarpıştı: Arada kalan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Yengeç ve Yükselen Yengeç burçları, Rüyalarınız işaret olabilir! İşte Yengeç burcu için öneriler

Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL

En az lise mezunlarına KPSS şartsız işe alım fırsatı! Bakanlık boş kadroları açıkladı

İkizler Burcu: Mart ayında sana neler bekliyor? İşte İkizler burcu için öneriler

25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

Belediye memur alımı başlatıldı! Kadın erkek KPSS 70 puan yeterli

Boğalar ve Yükselen Boğalar kendilerini yeniliyor... İşte Boğa burçları için tavsiyeler!