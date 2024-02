Oyunseverlere müjde! Call of Duty: Warzone Mobile çıkış tarihi belli oldu

Uzun zamandır beklenen Call of Duty: Warzone mobil oyununun çıkış tarihi nihayet açıklandı. Activision, başlangıçta Kasım 2023'te piyasaya sürülmesi planlanan oyunu bahar aylarına erteledi. Bugün sosyal medyada yapılan bir duyuru, Call of Duty: Warzone Mobile'ın çıkış tarihini ortaya çıkardı.

Call of Duty: Warzone mobil oyunu ile oyunun çıkış tarihi

Activision, YouTube ile birlikte X üzerinden yaptığı duyurularla, 2022'den itibaren merakla beklenen ücretsiz battle royale oyunu için müjdeli haberi duyurdu. Bu çerçevede Call of Duty: Warzone Mobile'ın çıkış tarihi artık 21 Mart. Bu, oyuncuların Equinox'ta yeni bir ücretsiz battle royale oyunu oynayabilecekleri anlamına geliyor.





Peki; Call of Duty Mobile adk-lı oyun varken neden Activision Warzone Mobile'a bu kadar emek verdi? Her iki oyunda da benzer modlar var ama Warzone Mobile çok daha iyi. Gelişmiş grafik yeteneklerine sahip. Konsol oyunlarına benzer şekilde oyun içinde grafik ayarlarına ince ayar yapabileceksiniz.

Bu arada Call of Duty Warzone Mobile adlı oyun da Call of Duty: Modern Warfare III ve Call of Duty: Warzone adlı oyunlarında ilerlemenizi sürdürmenize olanak sağlıyor. Bu özellik oyunun Android ve iOS sürümlerinde mevcut olacağı söyleniyor. Aynı zamanda mobil cihazınızdaki ilerlemeniz oyunun hem PC hem de konsol versiyonlarına da yansıyacağı belirtiliyor.

Call of Duty: Warzone Mobile'ın 21 Mart'ta yayınlanmasıyla birlikte 120 oyunculu Verdansk haritası ve 48 oyuncu kapasiteli Rebirth Island haritası da yayınlanacak. Oyun ayrıca Shoot House, Scrapyard ile Shipment gibi çok oyuncuya sahip haritaları da içeriyor. Call of Duty Mobile'dan tanıdık olan Team Death, Kill Confidential ve Domination dahil çeşitli oyun modları Warzone Mobile'a da geliyor.





Call of Duty: Warzone Mobile'ın ekran görüntüleri ise neredeyse konsol seviyesi mobil oyun ile karşı karşıya olduğumuzu kanıtlıyor. Bunu akılda tutarak, akıllı telefon kullanıcılarının daha iyi oyun deneyimi elde edebilmesi gerekiyor. Buna rağmen Activision, mobil oyunlarını orta sınıf modellere de optimize ettiği kaydediliyor.

Call of Duty Mobile ile 100 milyon kadar bir indirme sayısına çıkan Activision, Call of Duty: Warzone Mobil'in şimdiden 50 milyon ön kayda ulaştığı aktarıldı.

Call of Duty: Warzone Mobile'a Call of Duty web sitesinden ön kayıt yaptırılabilirsiniz. 21 Mart çıkış tarihinden önce kaydolursanız, hesabınızda oyunda kullanılmak üzere kaplamaların, silah planlarının, vinillerin ve amblemlerin kilidi açılacaktır.