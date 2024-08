PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Sony’nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus, her ay yeni oyunlarla güncellenmeye devam ediyor. Ağustos ayında duyurulan oyunların ardından, şimdi gözler Eylül 2024'te eklenecek oyunlara çevrildi. PlayStation Plus kullanıcılarını bu ay da heyecan verici yapımlar bekliyor. Eylül ayında PlayStation Plus ve PS Plus Ekstra kütüphanesine eklenen ilk oyunlar da nihayet belli oldu. İşte detaylar…

EYLÜL 2024'TE PLAYSTATION PLUS'A EKLENECEK OYUNLAR

PlayStation Plus aboneleri için Eylül 2024, oyun dolu bir ay olacak. Sony, her zamanki gibi oyunseverleri memnun edecek bir liste hazırladı. Bu ayın en dikkat çekici oyunları arasında Harry Potter: Quidditch Champions ve The Plucky Squire yer alıyor. Özellikle Harry Potter evrenine ait yeni bir oyun olan Quidditch Champions, PS Plus aboneleri için ücretsiz olarak sunulacak. Bu oyun, tek ve çok oyunculu modlarıyla Quidditch temalı bir spor oyunu olarak öne çıkıyor.

HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS ÜCRETSİZ OLARAK GELİYOR

PlayStation Plus’ın en temel abonelik katmanı olan PS Plus Essential’a eklenecek oyunlar genellikle ayın son haftasında açıklanır. Ancak Eylül 2024 için, bazı oyunlar şimdiden belli oldu. Bu oyunlar arasında Harry Potter: Quidditch Champions, 3 Eylül’de tüm PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olarak sunulacak.

Harry Potter: Quidditch Champions, Harry Potter evrenindeki en popüler spor olan Quidditch'i merkezine alan bir oyun olarak dikkat çekiyor. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlarıyla oyunculara eşsiz bir Quidditch deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu oyun, Harry Potter hayranları ve spor oyunları tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat!

THE PLUCKY SQUIRE 17 EYLÜL’DE PS PLUS EKSTRA’DA

PlayStation Plus Ekstra abonelerine özel olarak sunulacak bir diğer dikkat çekici oyun ise The Plucky Squire. Bu bağımsız macera oyunu, 17 Eylül’de kütüphaneye eklenecek. The Plucky Squire, oyuncuları büyülü bir dünyada geçen heyecan dolu bir maceraya sürüklüyor. Oyunda, 3 boyutlu bir dünyada hikâye kitabı karakterleri Jot ve arkadaşlarının başlarından geçen maceralar anlatılıyor.

Bu ayın en dikkat çekici özelliklerinden biri de The Plucky Squire’ın, bağımsız yapımlar arasında en çok beklenen oyunlardan biri olması. PS Plus Ekstra kütüphanesine eklenmesiyle birlikte, aboneler bu eşsiz maceraya ücretsiz olarak erişim sağlayabilecek.

AĞUSTOS 2024 PLAYSTATION PLUS OYUNLARI

Sony, Ağustos 2024’te de PlayStation Plus kullanıcılarına dolu dolu bir oyun listesi sundu. Geçtiğimiz ayın dikkat çeken oyunları şunlar oldu:

The Witcher 3: Wild Hunt – PS4, PS5

– PS4, PS5 Wild Hearts Standard Edition – PS5

– PS5 Cult of the Lamb – PS4, PS5

– PS4, PS5 Ride 5 – PS5

– PS5 Watch Dogs 2 – PS4

– PS4 Sword Art Online: Last Recollection – PS4, PS5

– PS4, PS5 Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4

– PS4 Sword Art Online: Alicization Lycoris – PS4

– PS4 Sword Art Online: Fatal Bullet – PS4

– PS4 Sword Art Online: Hollow Realization – PS4

– PS4 Vacation Simulator – PS VR2

– PS VR2 TimeSplitters – PS4, PS5

– PS4, PS5 TimeSplitters 2 – PS4, PS5

– PS4, PS5 TimeSplitters: Future Perfect – PS4, PS5

– PS4, PS5 Sword Art Online: Lost Song – PS4

Bu listedeki oyunlar, PlayStation Plus kullanıcılarının Ağustos ayını dolu dolu geçirmelerini sağladı. Özellikle The Witcher 3: Wild Hunt ve Wild Hearts gibi popüler oyunlar, PS Plus kullanıcıları için önemli bir fırsat sunmuştu.

PLAYSTATION PLUS EYLÜL 2024 OYUNLARINI KAÇIRMAYIN

PlayStation Plus, Eylül 2024’te de kullanıcılarına keyifli anlar yaşatmaya devam edecek. Harry Potter: Quidditch Champions ve The Plucky Squire gibi dikkat çekici yapımlar, bu ayın en çok konuşulan oyunları olacak gibi görünüyor. PS Plus aboneleri, bu oyunları kaçırmamak için şimdiden hazırlıklarını yapmalı.

PlayStation Plus'ın sunduğu bu avantajları değerlendirerek, oyun dolu bir Eylül ayı geçirebilirsiniz. Sony’nin PlayStation Plus hizmeti, her ay olduğu gibi bu ay da oyunculara kaliteli ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Unutmayın, PlayStation Plus aboneliği ile her ay yeni oyunlar sizi bekliyor!