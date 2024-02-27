PlayStation severleri kahreden zam gelişmesi! Fiyatı 2.350 TL'ye çıkıyor

Dövizin sürekli olarak dalgalı bir seyir halinde olması ülkede tüm kalemlerde değişime mahal vermeye devam ediyor. Kresel piyasalar ile birlikte enflasyon rakamlarının artması dolar kuruna artış olarak yansırken, özellikle de dolar üzerinden satışa çıkan ürün ve hizmetlere de kallavi zam olarak yansımaya devam ediyor. Döviz kurunun artışı sonrasında özellikle de oyunseverlere üzücü haberler arka arkaya duyulmaya devam ediyor.
Playstation severler için güncellenen rakamlarda oyun fiyatlarına zam yansıtıldığı açıklandı. Yetkililerden konu ile alakalı henüz net bir açıklama yapılmasa da , Playstation oyun mağazasında oyun fiyatlarına zam yapıldığı gözlemleniyor. Bilkom ve Sony'den konu ile alakalı olarak henüz bir zam açıklaması yapılmadı ancak güncel fiyatların arttığı oyun indirme sitelerinde ve oyun satan mağazalarda ortaya çıkmış bulunuyor.
GÜNCEL PLAYSTATİON OYUN FİYATLARI
Shiftdelete'de yer alan güncel playstation oyun fiyatları zamlı halleri ile ortaya çıkmış bulunuyor.
The Last of Us Part 1: 2.249 TL
The Witcher 3 Complete Edition: 999 TL
Elden Ring: 1.499 TL
Red Dead Redemption 1.629 TL
Cyberpunk 2077: 1.999 TL
Dark Souls 3: 1.879 TL
Mortal Kombat 1: 1.879 TL
Assassin’s Creed Mirage: 1.249 TL
Hogwarts Legacy: 2.249 TL
Final Fantasy XVI: 1.999 TL
Baldur’s Gate 3: 1.749 TL
DOLAR YÜKSELİĞİ İLE OYUNLARA KALLAVİ ZAM
Geçtiğimiz aylarda Steam'ın TL ile satış yapmayacağı açıklanırken, sebep olarak ise dolar yüksekliği belirtilmişti. Steam'da sabit dolar kuru 2 TL civarında 10 TL'ye çıkartılmıştı. Bu durumda Kasım ayı itibari ile tüm oyunlar dolar kuru üzerinden satılmaya başlamıştı. Hal bu iken Steam'a olan ilginin azaldığı da gün gün raporlarla sunulmuştu