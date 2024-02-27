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PlayStation severleri kahreden zam gelişmesi! Fiyatı 2.350 TL'ye çıkıyor

Dolar kurundaki oynaklık oyun severleri de vurdu. Playstation oyunlarına zam geldi

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:02
PlayStation severleri kahreden zam gelişmesi! Fiyatı 2.350 TL'ye çıkıyor

Dövizin sürekli olarak dalgalı bir seyir halinde olması ülkede tüm kalemlerde değişime mahal vermeye devam ediyor. Kresel piyasalar ile birlikte enflasyon rakamlarının artması dolar kuruna artış olarak yansırken, özellikle de dolar üzerinden satışa çıkan ürün ve hizmetlere de kallavi zam olarak yansımaya devam ediyor. Döviz kurunun artışı sonrasında özellikle de oyunseverlere üzücü haberler arka arkaya duyulmaya devam ediyor. 

Playstation severler için güncellenen rakamlarda oyun fiyatlarına zam yansıtıldığı açıklandı. Yetkililerden konu ile alakalı henüz net bir açıklama yapılmasa da , Playstation oyun mağazasında oyun fiyatlarına zam yapıldığı gözlemleniyor. Bilkom ve Sony'den konu ile alakalı olarak henüz bir zam açıklaması yapılmadı ancak güncel fiyatların  arttığı oyun indirme sitelerinde ve oyun satan mağazalarda ortaya çıkmış bulunuyor. 

GÜNCEL PLAYSTATİON OYUN FİYATLARI

Shiftdelete'de yer alan güncel playstation oyun fiyatları zamlı halleri ile ortaya çıkmış bulunuyor. 

The Last of Us Part 1: 2.249 TL

The Witcher 3 Complete Edition: 999 TL

Elden Ring: 1.499 TL

Red Dead Redemption 1.629 TL

zam

Cyberpunk 2077: 1.999 TL

Dark Souls 3: 1.879 TL

Mortal Kombat 1: 1.879 TL

Assassin’s Creed Mirage: 1.249 TL

Hogwarts Legacy: 2.249 TL

Final Fantasy XVI: 1.999 TL

Baldur’s Gate 3: 1.749 TL

DOLAR YÜKSELİĞİ İLE OYUNLARA KALLAVİ ZAM

Geçtiğimiz aylarda Steam'ın TL ile satış yapmayacağı açıklanırken, sebep olarak ise dolar yüksekliği belirtilmişti. Steam'da sabit dolar kuru 2 TL civarında 10 TL'ye çıkartılmıştı. Bu durumda Kasım ayı itibari ile tüm oyunlar dolar kuru üzerinden satılmaya başlamıştı. Hal bu iken Steam'a olan ilginin azaldığı da gün gün raporlarla sunulmuştu

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