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Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale İçin Zemin Uyarısı: 'Zemin Çürük'

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'nin deprem dirençli olmadığını ve zemin kalitesiyle ilgili kritik uyarılar yaptı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:26
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale İçin Zemin Uyarısı: 'Zemin Çürük'

Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale için Zemin Uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Çanakkale'nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale" programında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin zemin kalitesinin kötü olduğunu belirtti. Görür, "Negatif bir şey söylemek istemiyorum ama Çanakkale'nin zemini çürük." ifadesiyle dikkatleri topladı.

Çanakkale'nin Depremselliği Üzerine Değerlendirmeler

Görür, Çanakkale'nin depreme dirençli bir şehir olmadığını ve bu yönde çalışmaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sık sık Anadolu'da karşılaştığı bir soruyu dile getirerek, "Oğlum, bu depremler ne zaman bitecek?" şeklindeki endişeleri yanıtlayarak, depremlerin doğal bir olay olduğunu vurguladı. "Depremler dünyanın kalp atışlarıdır. Eğer dünyada deprem olmazsa, dünya ölü bir gök cismine döner." diyerek, duanın yeterli olmadığını belirtti.

Deprem Dirençli Kentlerin Önemi

Türkiye'de deprem dirençli kentler oluşturulabileceğini ifade eden Görür, "Biz İstanbul'u 25 senede depreme hazırlayamadık. Bu kadar zaman içinde bütün Türkiye'yi depreme hazırlardık." diyerek sözlerini sürdürdü. Görür, yerel yönetimlerin ve valiliklerin bu konuda önemli roller üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çanakkale'yi Tehdit Eden Fay Hatları

Çanakkale'nin il sınırları içinde fay hatlarının yarattığı risklere de dikkat çeken Görür, "Kuzey Anadolu fayının her iki kolu tarafından çevrelenmiş durumdasınız. Bu fayların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir." ifadelerini kullandı. Çanakkale'nin jeolojik yapısını harita üzerinden açıklayarak, sağlam alanların kuzey ve güney dağlık kesimlerde bulunduğuna dikkat çekti.

Ege Denizindeki Deprem Fırtınası

Basın mensuplarının Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Görür, bu durumun Afrika levhasının Anadolu-Ege levhasının altına dalmasıyla oluştuğunu belirtti. "Bu çok evrilir, gerçekten gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir." uyarısında bulundu.

Deniz Çekilmesinin Nedenleri

Son günlerde yaşanan deniz suyu çekilmelerine de değinen Görür, bu durumun tamamen klimatolojik nedenlerden kaynaklandığını vurguladı. "Deniz çekilmesi depremde tsunami geleceği zaman olur; bugün yaşanan olaylar ile hiçbir ilgisi yok." diyerek bu konudaki spekülasyonlara da yanıt verdi.

Programa ayrıca Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ve diğer yerel yetkililer, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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