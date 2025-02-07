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Prof. Dr. Taşkın: Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehdidi Artıyor

Prof. Dr. Taşkın, Marmara'da müsilaj olayının artacağını ve bunun karasal baskı ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:24
Prof. Dr. Taşkın: Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehdidi Artıyor

Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Taşkın'ın Uyarıları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, Marmara Denizi ve Kuzey Ege kıyılarında yeniden görülmeye başlanan müsilaj hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Taşkın, müsilaj olayının karasal baskı, denizlerdeki kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilişkili olarak artık kıyılarda daha sık görüleceğini vurguladı.

2021 Krizi ve Son Durum

2021 yılında Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege kıyılarında meydana gelen müsilajın ekosistem üzerindeki etkilerini hatırlatan Taşkın, o dönemden sonra bölgedeki müsilaj olaylarının azaldığını belirtti. Ancak, son zamanlarda Saros Körfezi ve Çanakkale Boğazı'nda yapılan incelemelerde, hem yüzeyde hem de su altında yoğun müsilaj oluşumuna rastlandığını ifade etti.

Kirlilik ve Deniz Ekosistemi

Tüm bunların yanı sıra, denizlerdeki kirlilik ve taşınan sedimentlerle birlikte fırsatçı türlerde de artış gözlemlendiğini söyleyen Taşkın, müsilaj tabakasının yüzeyde birikerek zamanla dibe çökmesi sonucu hassas deniz çayırları ve mercanlarının üzerini kapladığını belirtti.

Müsilajın Kaynağı

Prof. Dr. Taşkın, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege kıyılarındaki müsilajın kaynağını, küresel ısınmaya bağlı deniz yüzey suyu sıcaklığındaki artış, kirlilik ve fırsatçı türlerin artış göstermesi olarak değerlendirdi. Denizlerin sağlıklı bir şekilde korunabilmesi için kirlilikle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın (fotoğrafta), açıklamada bulundu.

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