Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

REALME 13 PRO VE 13 PRO PLUS TANITIMI YAKLAŞIYOR



Realme, yeni orta seviye telefonları Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus’ı tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda, şirket bu yeni modellerin tasarımı ve kamera özelliklerini doğruladıktan sonra, şimdi de işlemci, soğutma ve batarya özelliklerini ortaya koydu. Android pazarına ekleyeceği bu yeni modellerle ilgili tüm detaylar merakla bekleniyor.





REALME 13 PRO’NUN GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ

Realme 13 Pro, önceki model olan Realme 12 Pro'ya kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Telefonun kalbinde, 4 × 2.4GHz Cortex A78 ve 4 × 1.95GHz Cortex A55 çekirdek dizilimine sahip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci bulunuyor. Önceki modelde Snapdragon 6 Gen 1 işlemci kullanılırken, bu yeni modelde işlemci tarafında önemli bir güncelleme yapıldı. Bu sayede, kullanıcılar daha hızlı ve akıcı bir performans deneyimi yaşayacak.

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus modelleri, 9 katmanlı 3D VC soğutma sistemi ile geliyor. Bu sistem, segmentteki en büyük VC soğutma sistemi olarak öne çıkıyor. Gelişmiş soğutma teknolojisi, cihazın verimliliğini artırarak oyun performansında sürdürülebilirlik sağlıyor. Böylece, uzun süreli kullanımlarda bile telefonun performansı düşmüyor ve kullanıcılar kesintisiz bir oyun deneyimi yaşıyor.







BATARYA ÖMRÜ VE PERFORMANS

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus modelleri, batarya kapasitesinde de önemli bir güncelleme ile geliyor. 5,000mAh bataryaya sahip önceki modele kıyasla, yeni modeller 5,200mAh batarya ile donatılmış. Bu artış, cihazların pil ömrünü uzatıyor ve kullanıcıların daha uzun süre telefonlarını kullanmalarını sağlıyor. Realme, bu bataryanın düzenli kullanımda en az dört yıllık ömre sahip olduğunu belirtiyor.

Yeni Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus modellerinin tasarımı, modern ve şık detaylarla dikkat çekiyor. Kamera özellikleri ise oldukça iddialı. Her iki modelde de yüksek çözünürlüklü kamera sensörleri bulunuyor. Özellikle gece çekimlerinde üstün performans vaat eden bu kameralar, fotoğraf ve video çekiminde kullanıcıların beklentilerini karşılayacak.



YENİ REALME GT 6 TANITILDI

Realme, sadece 13 Pro ve 13 Pro Plus modelleriyle değil, aynı zamanda yenilenmiş Realme GT 6 modeliyle de dikkat çekiyor. GT 6, 16GB RAM ve 1TB depolama alanı gibi üst düzey özelliklerle donatılmış. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olan bu model, performans açısından sınırları zorluyor. Realme GT 6, özellikle yüksek performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.

FİYAT VE PİYASA ÇIKIŞI

Realme, yeni modellerin fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, cihazların 30 Temmuz’da Hindistan pazarı için tanıtılacağı duyuruldu. Fiyatlandırma konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte, Realme'nin önceki modellerine kıyasla rekabetçi bir fiyat politikası izlemesi bekleniyor.

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus modelleri, gelişmiş özellikleri, güçlü işlemcisi, yenilikçi soğutma sistemi ve uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor. Realme’nin bu yeni modelleri, Android pazarında ses getirecek gibi görünüyor. Kullanıcılar, bu telefonlarla yüksek performanslı, uzun ömürlü ve kesintisiz bir deneyim yaşayacaklar.