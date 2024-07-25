Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Google tarafından geliştirilen Android 15 işletim sisteminin tam olarak yayınlanmasına az bir zaman kaldı. Birçok yenilik getirecek bu güncelleme, ilk olarak tabii ki de Pixel cihazlar için yayınlanacak. Sonrasında ise Samsung gibi markalar, kendi cihazlarına bu güncellemeyi sunacak. Peki hangi Samsung Galaxy telefonlar ve tabletler Android 15 yani One UI 7.0 güncellemesi alacak? İşte detaylar...
ONE UI 7.0 GÜNCELLEMESİ ALACAK SAMSUNG GALAXY CİHAZLAR
Samsung, yeni güncellemelerle birlikte ilk olarak en yeni cihazlarına özellikler eklemeyi sürdürüyor. S24 serisi ile birlikte duyurulan One UI 6.1.1 güncellemesi de amiral gemileri için yayınlanmıştı. Android 15 ise en çok beklenen güncellemelerden biri olarak görülüyor. Samsung, bu güncellemeyi birçok cihaza sunmayı planlıyor ve yeni amiral gemilerinde güncelleme desteğini 7 yıla kadar çıkardı.
GALAXY S SERİSİ
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24+
Galaxy S24
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
GALAXY Z SERİSİ
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
GALAXY A SERİSİ
Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A23
Galaxy A15 (LTE+5G)
Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy A05s
GALAXY TAB SERİSİ
Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8+ Ultra (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S6 Lite (2024)
Galaxy Tab A9+
Galaxy Tab A9
GALAXY F SERİSİ
Galaxy F55
Galaxy F54
Galaxy F34
Galaxy F15
GALAXY M SERİSİ
Galaxy M55
Galaxy M54
Galaxy M34
Galaxy M53
Galaxy M33
Galaxy M15
ANDROID 15 VE ONE UI 7.0 İLE GELECEK YENİLİKLER
Android 15 güncellemesi, birçok yenilik ve geliştirme ile gelecek. Özellikle güvenlik, performans ve kullanıcı deneyimi açısından önemli iyileştirmeler sunulacak. Samsung’un One UI 7.0 arayüzü ise bu yenilikleri daha kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir hale getirecek.
Gelişmiş Gizlilik ve Güvenlik: Android 15, kullanıcı verilerini daha iyi koruyacak yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri sunacak.
Performans İyileştirmeleri: Daha hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak performans iyileştirmeleri.
Yeni Özelleştirme Seçenekleri: One UI 7.0 ile birlikte daha fazla tema ve duvar kağıdı seçeneği.
Gelişmiş Çoklu Görev Yönetimi: Yeni güncelleme ile çoklu görevler daha kolay ve verimli yönetilebilecek.
Daha İyi Batarya Yönetimi: Batarya ömrünü uzatmak için yeni optimizasyonlar.
GÜNCELLEMEYE HAZIRLANMAK
Güncellemeye hazırlanmak için bazı adımları takip etmek önemlidir. Cihazınızın yedeğini almak, yeterli depolama alanına sahip olduğundan emin olmak ve güncellemeyi indirmek için güçlü bir Wi-Fi bağlantısı kullanmak bu adımlardan bazılarıdır.
Yedekleme: Güncellemeye başlamadan önce, önemli verilerinizi yedekleyin.
Depolama Alanı: Güncelleme için yeterli depolama alanına sahip olduğunuzdan emin olun.
Bağlantı: Güçlü ve stabil bir Wi-Fi bağlantısı kullanarak güncellemeyi indirin.
Pil Durumu: Güncelleme sırasında cihazınızın şarjının yeterli olduğundan emin olun.
Samsung’un Android 15 ve One UI 7.0 güncellemesi, birçok cihaz için önemli yenilikler ve geliştirmeler sunacak. Listede yer alan cihazlar, bu güncellemeyi ilk alacak modeller arasında yer alıyor. Bu nedenle, cihazınızı güncellemeye hazırlamak ve yeni özelliklerin keyfini çıkarmak için gerekli adımları atmanız önemlidir.