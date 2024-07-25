Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Google tarafından geliştirilen Android 15 işletim sisteminin tam olarak yayınlanmasına az bir zaman kaldı. Birçok yenilik getirecek bu güncelleme, ilk olarak tabii ki de Pixel cihazlar için yayınlanacak. Sonrasında ise Samsung gibi markalar, kendi cihazlarına bu güncellemeyi sunacak. Peki hangi Samsung Galaxy telefonlar ve tabletler Android 15 yani One UI 7.0 güncellemesi alacak? İşte detaylar...





ONE UI 7.0 GÜNCELLEMESİ ALACAK SAMSUNG GALAXY CİHAZLAR

Samsung, yeni güncellemelerle birlikte ilk olarak en yeni cihazlarına özellikler eklemeyi sürdürüyor. S24 serisi ile birlikte duyurulan One UI 6.1.1 güncellemesi de amiral gemileri için yayınlanmıştı. Android 15 ise en çok beklenen güncellemelerden biri olarak görülüyor. Samsung, bu güncellemeyi birçok cihaza sunmayı planlıyor ve yeni amiral gemilerinde güncelleme desteğini 7 yıla kadar çıkardı.

GALAXY S SERİSİ

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21





GALAXY Z SERİSİ

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

GALAXY A SERİSİ

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A05s

GALAXY TAB SERİSİ

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9





GALAXY F SERİSİ

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

GALAXY M SERİSİ

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

ANDROID 15 VE ONE UI 7.0 İLE GELECEK YENİLİKLER

Android 15 güncellemesi, birçok yenilik ve geliştirme ile gelecek. Özellikle güvenlik, performans ve kullanıcı deneyimi açısından önemli iyileştirmeler sunulacak. Samsung’un One UI 7.0 arayüzü ise bu yenilikleri daha kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir hale getirecek.

Gelişmiş Gizlilik ve Güvenlik: Android 15, kullanıcı verilerini daha iyi koruyacak yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri sunacak.



Performans İyileştirmeleri: Daha hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak performans iyileştirmeleri.

Yeni Özelleştirme Seçenekleri: One UI 7.0 ile birlikte daha fazla tema ve duvar kağıdı seçeneği.

Gelişmiş Çoklu Görev Yönetimi: Yeni güncelleme ile çoklu görevler daha kolay ve verimli yönetilebilecek.

Daha İyi Batarya Yönetimi: Batarya ömrünü uzatmak için yeni optimizasyonlar.

GÜNCELLEMEYE HAZIRLANMAK

Güncellemeye hazırlanmak için bazı adımları takip etmek önemlidir. Cihazınızın yedeğini almak, yeterli depolama alanına sahip olduğundan emin olmak ve güncellemeyi indirmek için güçlü bir Wi-Fi bağlantısı kullanmak bu adımlardan bazılarıdır.

Yedekleme: Güncellemeye başlamadan önce, önemli verilerinizi yedekleyin.



Depolama Alanı: Güncelleme için yeterli depolama alanına sahip olduğunuzdan emin olun.

Bağlantı: Güçlü ve stabil bir Wi-Fi bağlantısı kullanarak güncellemeyi indirin.

Pil Durumu: Güncelleme sırasında cihazınızın şarjının yeterli olduğundan emin olun.

Samsung’un Android 15 ve One UI 7.0 güncellemesi, birçok cihaz için önemli yenilikler ve geliştirmeler sunacak. Listede yer alan cihazlar, bu güncellemeyi ilk alacak modeller arasında yer alıyor. Bu nedenle, cihazınızı güncellemeye hazırlamak ve yeni özelliklerin keyfini çıkarmak için gerekli adımları atmanız önemlidir.