Samsung Galaxy A35 ve A55 satış fiyatları açıklandı

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarında heyecanla beklenen yeni orta seviye akıllı telefon modelleri olan Galaxy A55 ve Galaxy A35 5G'yi tanıttı. Bu yeni cihazlar, küresel pazarda olduğu gibi Türkiye'de de satışa sunuldu. Kullanıcıların ilgisini çekmek için şık tasarımları ve gelişmiş teknik özellikleriyle öne çıkan bu modeller, 5G teknolojisinin sağladığı hızlı bağlantı deneyimiyle de dikkat çekiyor. Peki Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 5G Türkiye satış fiyatı ne kadar?

GALAXY A55 VE A35 5G, TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU İŞTE FİYATLAR!





Samsung'un yeni orta seviye akıllı telefon modelleri Galaxy A55 ve A35 5G, Türkiye'de satışa sunuluyor. Galaxy A35 5G'nin başlangıç fiyatı 15.499 Türk Lirası iken, Galaxy A55 5G ise 19.499 Türk Lirası gibi bir fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

Galaxy A55 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik FHD+ AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Gücünü 4nm Exynos 1480 yonga setinden alan telefon, bir önceki modele göre yüzde 32'ye varan daha iyi GPU ve yüzde 15'e varan daha iyi CPU performansı vadediyor. Ayrıca cihaz, 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama alanına sahip. Yazılım tarafında ise Samsung, Galaxy A55 5G için dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdünde bulunuyor. Cihazın kutudan Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıktığını belirtelim.



Bu yeni cihazlar, Türkiye pazarında orta seviyeye hitap eden kullanıcılara çeşitli özellikler sunarak dikkat çekiyor. 120Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Galaxy A55 5G, akıcı bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca Exynos 1480 yonga seti ve geniş depolama alanıyla da performans ve depolama konusunda iddialı bir model olduğunu gösteriyor. Galaxy A35 5G ise daha uygun fiyatıyla dikkat çekerken, yine güçlü özellikler sunarak kullanıcıların beğenisini kazanıyor.



Samsung'un Galaxy A55 ve Galaxy A35 5G modelleri, Türkiye'deki fiyatlarıyla kullanıcılarla buluştu. İşte detaylar:

Galaxy A55:

8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 19.499 Türk Lirası.

8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 21.499 Türk Lirası.

Galaxy A35 5G:

8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 15.499 Türk Lirası.

8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 16.499 Türk Lirası.

Galaxy A55, Exynos 1380 işlemcisinden güç alıyor ve 6.6 inç boyutunda Super AMOLED ekranla geliyor. FHD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1000 nit tepe parlaklık sunuyor. Ayrıca, 25W hızında şarj desteğiyle donatılmış 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor.

Öte yandan Galaxy A35 5G modeli, aynı şekilde 8GB RAM'e ve 128GB veya 256GB depolama seçeneklerine sahip. Bu model de 25W hızında şarj desteğiyle 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor.