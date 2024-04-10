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Samsung'un bu modelini kullananlar eyvah! Artık çekmeceye kaldırabilirsiniz!

Galaxy Z Flip telefonlarınızdan geç olmadan kurtulun! Artık güncelleme alamayacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 10.04.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 12:53
Samsung'un bu modelini kullananlar eyvah! Artık çekmeceye kaldırabilirsiniz!

Samsung, 2020 yılında piyasaya sürülen popüler katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'in güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu karar, katlanabilir telefonun LTE versiyonunu etkilemektedir. Artık Galaxy Z Flip sahipleri, Android güncellemeleri ve güvenlik yamaları gibi yazılım güncellemelerini alamayacaklar.

Güncelleme desteğinin sona ermesi, kullanıcıların cihazlarını güncel tutma ve güvenliklerini sağlama konusunda endişelerini artırabilir. Samsung'un bu kararıyla, Galaxy Z Flip sahipleri cihazlarını mevcut durumda kullanmaya devam edecekler, ancak yeni özelliklerden ve güncellemelerden mahrum kalacaklar.

galaxy z flip güncelleme

Galaxy Z Flip LTE'nin özelliklerine bakıldığında, 6,7 inç katlanabilir Dinamik AMOLED ekranı, Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcisi ve 8GB belleği gibi dikkat çekici özelliklere sahip olduğu görülüyor. Ancak, bu özelliklerin artık güncellemelerle desteklenmeyeceği unutulmamalıdır.

Güncelleme desteğinin sona ermesi, akıllı telefon kullanıcıları için yazılım desteğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Diğer üreticilerin ise güncelleme desteği sürelerini artırarak kullanıcıların beklentilerine daha iyi cevap vermeye çalıştıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

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