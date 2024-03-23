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Spotify çok istenen özelliğe nihayet kavuşuyor

Spotify, macOS ile Windows kullanıcılarına yönelik mini oynatıcı özelliği yayınladığını duyurdu. Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 23.03.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:36
Spotify çok istenen özelliğe nihayet kavuşuyor

Spotify, daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve aynı zamanda uygulama deneyimini geliştirmek için yeni özellikleri açıkladı. Spotify, macOS ile Windows kullanıcılarına mini oynatıcı özelliği açıklandı.

Spotify, yeni özelliklerin artık hem macOS hem de Windows'ta kullanılabileceğini açıkladı. Mini Oynatıcı isminin verildiği özellik şu anda yalnızca premium abonelerin kullanımına açıktır.

Mini Oynatıcı, minimum müdahaleyle müziğiniz ve podcast'leriniz üzerinde maksimum derecede kontrol sağlamak üzere tasarlanmıştır. Örneğin şarkıları hızlı olarak atlamak, ses seviyesini daha iyi ayarlamak ya da tekrarlama modunu değiştirmeyi istiyorsanız bundan sonra Spotify penceresine ihtiyacınız yok.

Spotify çok istenen özelliğe nihayet kavuşuyor

Yukarıda görebileceğiniz şekilde mini oynatıcının şeklini kare, dikdörtgen veya "şık çubuk" olarak değiştirebilirsiniz. Spotify'a göre bu mini oynatıcı, hem videolardan hem de müzik içeriğini eşit şekilde kapsayan dengeli bir deneyim sunuyor. Resim içerisinde resim modunda video podcast'lerinin çıktısını almak ve video oynatıcıyı yeniden boyutlandırmak için kontrolleri kullanabilirsiniz.

Mini oynatıcı modunda ana Spotify uygulamasını açmak için sanatçının adına, şarkının adına veya albümün kapağına dokunun. Mini oynatıcı, Spotify masaüstü uygulaması sağ alt köşesinde ise ses seviyesi ile am ekran düğmeleri arasında bulunur.

Mini oynatıcı diğer uygulamalara ek olarak kullanılabilir. Dolayısıyla bu yeni özelliğin iş akışınızı pencere değiştirmek kadar kesintiye uğratmadığını belirtmekte fayda var. Ancak dinleme deneyiminizi kesintiye uğratmadan açıp kapatabileceğiniz Spotify penceresinin yerini almaz.

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