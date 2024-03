Steam 20. yılına özel yüzde 85'lik indirim yapacak

Ubisoft'un efsanevi oyun serisi Far Cry, 20. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor ve bu özel anı, oyuncular için unutulmaz bir fırsata dönüşüyor. Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca hayranı olan bu serinin heyecan verici indirimleri, Steam platformunda başladı. İlk adımını 2004 yılında atan ve o günden beri oyun dünyasının vazgeçilmezlerinden biri olan Far Cry, serinin her bir oyunuyla oyunseverlere macera ve heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Steam İlkbahar İndirimleri'nin de etkisiyle, Far Cry serisi geniş bir indirim skalasında sunuluyor. Oyunseverler, serinin ana oyunlarından yan oyunlarına ve hatta DLC paketlerine kadar birçok fırsatla karşı karşıya. Örneğin, Far Cry 5 %85'e varan indirimle sadece $7.19'a satın alınabilirken, Far Cry 6 %75 indirimle $11.99'a erişilebilir durumda.





Bu kampanyanın ötesinde, Ubisoft 21 Mart'ta Twitch üzerinden bir canlı yayın düzenleyecek. Ancak, yeni oyun duyuruları beklemeyin. Yine de, Far Cry 6 için özel içeriklerin ve hediyelerin sunulacağı bu etkinliğin, serinin tutkulu hayranları için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu belirtmek gerek.

Bu muhteşem indirimlerle, Far Cry serisinin kapsamlı dünyasına adım atmak isteyenler için artık hiçbir engel yok. Oyunseverler, Steam platformunda bu özel indirimlerle efsanevi maceralara atılmak için daha iyi bir zaman bulamazlar. Far Cry, 20 yılını kutlarken, serinin tutkunlarına bu unutulmaz deneyimi daha da erişilebilir hale getiriyor.