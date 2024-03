Steam'de bahar indirimleri başladı: İşte göze çarpan oyunlar

Sevilen oyun mağazası Steam bahar indirimlerine başladı. Fiyatlar nasıl değişti İşte indirimde öne çıkan oyunlar.

SETAM'DE BAHAR İNDRİMİ

Geçen aylarda alınan bir kararla Steam, Türk Lirasını platformundan kaldırmış ve MENA-USD üzerinden işlem yapılmasına izin vermişti. Bu değişiklikle beraber oyun alımları artık TL yerine dolar üzerinden yapılabilecek. Ne yazık ki doların devreye girmesiyle fiyatlar kaçınılmaz olarak yükseldi. Bu nedenle daha önceki indirimlere göre fiyatta farklılık olabilir. Kampanya içeriğinde EA SPORTS FC 24, %80 indirimle beraber 69.99 dolardan (2 bin 255 TL) 13.99 dolara (450 TL) indi. Dünyanın en iyi hikayeli oyunlarından Red Dead Redemption 2 ise 59.99 dolar (bin 931 TL) yerine 19.79 dolar (637 TL). Diğer oyun fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

God of War 49.99 dolardan (bin 609 TL) 24.99 dolara (804 TL) | -50%

Alan Wake 14.99 dolardan (482 TL) 4.49 dolara (144 TL) | -70

Hogwarts Legacy 59.99 dolardan (bin 931 TL) 29.99 dolara (965,70 TL) | -50%

Cyberpunk 2077 44.99 dolardan (1.448 TL) 22.49 dolara (724 TL) | -50%

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 15.99 dolardan (514 TL) 3.19 dolara (102 TL) | -80%

Dead by Daylight 10.49 dolardan (337 TL) 4.19 dolara (134 TL) | -60%

STAR WARS Jedi: Survivor 69.99 dolardan (2 bin 255 TL) 31.49 dolara (bin 14 TL) | -55%

The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) 29.99 dolardan (965,70 TL) 7.49 dolara (241 TL) | -75%

The Last of Us Part 1 59.99 dolardan (bin 931 TL) 40.19 dolara (bin 294 TL) | -33%





Baldur’s Gate 3 34.99 dolardan (bin 126 TL) 31.49 dolara (bin 30 TL) | -10%

It Takes Two 39.99 dolardan (bin 287 TL) 9.99 dolara (321 TL) | -75%

Marvel’s Spider-Man Remastered 59.99 dolardan (bin 931 TL) 35.99 dolara (bin 158 TL) | -40%

Battlefield 2042 59.99 dolardan (bin 931 TL) 8.99 dolara (289 TL) | -85%

Far Cry 6 47.99 dolardan (bin 545 TL) 11.99 dolara (386 TL) | -75%

Mortal Kombat 11 49.99 dolardan (bin 609 TL) 4.99 dolara (160 TL) | -90%

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99 dolardan (bin 287 TL) 19.99 dolara (643 TL) | -50%

Dying Light (Enhanced Edition) 19.49 dolardan (627 TL) 5.84 dolara (188 TL) | -70%

Euro Truck Simulator 2 10.09 dolardan (324 TL) 2.52 dolara (81 TL) | -75%

Left 4 Dead 2 5.79 dolardan (186 TL) 0.57 dolara (18 TL) | -90%

Garry’s Mod 5.79 dolardan (186 TL) 3.87 dolara (124 TL) | -33%

Diablo 4 69.99 dolardan (2 bin 255 TL) 34.99 dolara (bin 126 TL) | -50%

Mount & Blade 2: Bannerlord 19.99 dolardan (643 TL) 11.99 dolara (386 TL) | -40%

Sea of Thieves: 2024 Edition 39.99 dolardan (bin 287 TL) 19.99 dolara (643 TL) | -50%

The Forest 10.49 dolardan (337 TL) 2.62 dolara (84 TL) | -75%

Sons of The Forest 14.99 dolardan (482 TL) 11.24 dolara (363 TL) | -25%