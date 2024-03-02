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Steam'de sahte oyun sayısı arttı: O oyunları almayın

Steam'de sahte Palworld ile birlikte Helldivers 2 oyunlarının sayısı arttı. Uzmanlar eserlerin büyük çapta taklit edilmesine karşı uyarıyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 15:03
Steam'de sahte oyun sayısı arttı: O oyunları almayın

Geçtiğimiz haftalarda oyun dünyasında en çok ilgi gören Helldivers 2, Palworld, Last Epoch ile Escape from Tarkov gibi oyunların sahte versiyonları Steam'de kaosa neden oldu. Konuyla ilgili yorum yapan uzmanlar, popüler oyunların oyuncuları yanıltmak yönünde taklit edildiğini söyledi.

Steam'de daha fazla sahte Palworld ile Helldivers 2 numarası var. Birçok popüler oyunun geliştiricisi. Steam sayfasının değiştirildiğini söyledi. Bu konuda geliştirici adı, yayıncı adı, hatta ekran görüntüleri şeklinde önemli detayların taklit edildiğine dikkat çekildi. Steam'deki bu sayfaların ise ilk bakışta resmi oyunlara benzediği bildiriliyor.

Steam'de sahte oyun sayısı arttı

Kullanılan tekniklerdeki çarpıcı benzerlikler, popüler oyunlar için yeni hile tekniklerinin geliştirildiğini gösteriyor. Fakat Steam sayfasında değişiklik yapan kişi ya da grubun bazı küçük detayları atladığı belirtiliyor. Örneğin sahte oyunlara yönelik inceleme sayısının da az olduğu belirtiliyor.

Uzmanlardan gelen geri bildirimleri dikkate alan Steam, taklit siteleri kaldırdı. Fakat olandırıcılığın arkasında olan ekip veya kişinin kimliği belirlenemedi. Geliştiricinin adını takip ettiğini ve son aylarda pek çok ismin çeşitli oyunlara ait benzer sayfalara bağlandığını bulduğunu söyledi.

Steam'de sahte oyun sayısı arttı

Olay, uzmanların dikkatini 50.000'den fazla oyunu barındıran Steam'deki kalite kontrol ve keşfedilebilirlik sorunlarına çekerken patformun daha sıkı bir inceleme sürecine ve yeni sürümlere "açık" bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu açıkladı. Helldivers 2 ve Palworld'ün özellikle sahte çalışmalardan etkilendiği bildirildi. Bu nedenle oynatıcının yalnızca resmi kaynaklardan indirilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

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