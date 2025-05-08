TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yapay Zeka Vurgusu: Kalıcı Komisyon Önerisi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yapay Zeka Komisyonu Kurulmasını Önerdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun TBMM çatısı altında kalıcı bir komisyon haline dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yapay Zeka Üzerine Yapılması Gereken Tartışmalar

Kurtulmuş, zirvede gündeme gelecek görüşlerin ve tartışmaların, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yol haritasını belirlemede kritik bir rol oynamasını umduğunu ifade etti. Türkiye’nin teknolojik dönüşüm sürecinde geri kalmaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Yapay zeka alanında öncülük yaparak, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye olma mecburiyetimiz var.” şeklinde konuştu.

Kapitalizmin Etkileri ve Teknolojinin Olumsuz Yüzü

Kurtulmuş, sanayileşme döneminde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Kapitalizmin bir tane ilkesi vardır o da para kazanmaktır.” dedi. Sanayileşmenin insanlar üzerindeki etkilerine değinen Kurtulmuş, teknolojinin sadece faydalarını değil, olumsuz sonuçlarını da göz önünde bulundurmanın önemini vurguladı.

Teknolojik Gelişmeler ve Otonom Sistemler

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte otonom sistemlerin insan zihninin birçok işlevini devralabileceğini belirten Kurtulmuş, “Henüz vicdanı, insafı, merhameti, insanı insan yapan değerleri taklit edebilecek makineler gerçekleştirilemiyor.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkilerde Yapay Zeka

Kurtulmuş, yapay zekanın uluslararası ilişkilerde egemenlik aracı olarak kullanılma potansiyelini göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Yapay zeka bizlere, yeni bir dispositif oluşturmasın.” sözleriyle uyarıda bulundu.

Gelecek İçin Etik ve Ahlaki Değerlerin Önemi

Yapay zeka çalışmalarında sadece aklın değil, vicdanın, irfanın ve adaletin de önemli bir yeri olduğunun altını çizen Kurtulmuş, “Teknolojinin yanında ahlak, etik, hukuk, manevi değerler de bu ekosisteme dahil edilmelidir.” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi'nin açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi'nin açılış törenine katıldı.