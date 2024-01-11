Tesla'nın yeniden tasarlanan 2024 Model 3'ü ABD'de satışa sunuldu!

Tesla, Eylül 2023'te yeniden tasarlanan Model 3'ü ilk kez tanıttığında ilk olarak Asya ve Avrupa dahil olmak üzere diğer pazarlarda sunmaya başlamıştı. ABD’deki müşteriler için bekleyiş nihayet sona erdi. Şirket, yeniden tasarlanan Model 3'ün artık ABD’de satışa sunulduğunu duyurdu.

Öte yandan, bu aracı temin etme konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Tesla'nın internet sitesine göre, yeniden tasarlanan Model 3 şu anda yalnızca özel siparişle temin edilebiliyor. Yani henüz şirketin bayilerinden birinde bir araba bulmak mümkün değil.





35 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Yeni Model 3 ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise henüz her yapılandırmanın mevcut olmaması. Gerçek Çekişli ve Uzun Menzilli modelleri sipariş edebilirken, performans yapılandırması hiçbir yerde görünmüyor. Performans yapılandırmasının ne zaman satışa sunulacağı şu an için belli değil. Ayrıca irket, hem arkadan itişli hem de uzun menzilli modellerin en geç şubat ayında teslim edileceğini açıkladı.

Yeniden tasarlanan Model 3'ün arkadan itişli seçeneği 35 bin 990 dolardan uzun menzilli modeli ise 42 bin 990 dolardan başlıyor. Şirket, ayrıca aylık 329 dolardan başlayan kiralama seçeneklerinin de reklamını yapıyor. Yeni Model 3, bu ayın başlarında Model Y için piyasaya sürülen yeni Stealth Gray ve Ultra Red renk seçeneklerine de sahip.

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