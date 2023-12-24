Bilim insanları Güneş’in yörüngesine güneşlik yerleştirmek istiyor!

Bir grup bilim insanı, gölgenin gezegenin radyasyonu emmesine izin vermek yerine büyük miktarda güneş radyasyonunu uzaya geri yansıtmamıza izin vereceği için Dünya ile Güneş arasında bir güneşlik inşa etmeyi düşünüyor.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, Dünya'ya ulaşan uzay radyasyonu miktarını azaltarak, şu anda yükselmekte olan küresel sıcaklıkları düşürebileceğimizi umuyoruz. Geçmişte, Dünya'ya ulaşan radyasyon miktarını azaltmaya yardımcı olmak için uzay baloncuklarının kullanılması da dahil olmak üzere birçok fikir tartışıldı ama bu planların hiçbiri hayata geçirilmedi.





GÜNEŞLİK NEREYE YERLEŞTİRİLECEK?

Gezegensel Güneşlik Vakfı'nın savunduğu iddialardan biri de güneş radyasyonunu azaltmak ve yönetmek için yörüngede bir güneşlik kullanmanın pratikliği. Güneşlik elbette bir mega yapı olacak ve Güneş-Dünya Lagrange -1 noktasına yerleştirilmesi gerekecek. Bu nokta, Dünya ve Güneş'ten gelen yerçekiminin birbirini iptal ettiği nokta ve güneşliğin doğru yerde kalması için çok fazla ekstra iticiye ihtiyaç duymadan yerinde kalmasını sağlayacak.

Vakıf, önceki güneş yelkeni teknolojisinin böyle bir yapının inşasının zaten mümkün olduğunu gösterdiğini söylüyor. Aynı zamanda, son zamanlarda uzay fırlatma sistemlerinde kaydedilen hızlı ilerlemenin, uzaya malzeme ve işçi göndermenin toplam maliyetinin eskiye oranla çok daha düşük olmasıyla sonuçlandığını belirtiyor.

Bu nitelikteki bir fikrin gerçekten takip edilip edilmemesi tamamen başka bir şey. Ancak Gezegensel Güneşlik Vakfı, gezegenimiz ile yıldızı arasında yörüngede dönen bir güneşlik oluşturma fikrini zorlamaya devam ediyor.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ