Apple Kimliği kurtarma için iForgot nasıl kullanılır?

Daha önce Apple iCloud hesabınıza bağlandıysanız bir Apple cihazınız varsa, Apple kimliğinizi kolayca bulabilir ve sadece birkaç saniye içinde yeni bir parola belirleyebilirsiniz.

Apple kimliğinizi ayarlar menüsü altında bulabilirsiniz. Apple Kimliği parolanızı sıfırlamak için iPhone'unuzdaki ayarlar uygulamasını (veya bilgisayardaki ayarlar menüsünü) açın, hesabınıza dokunun, "Giriş Yapma ve Güvenlik "e dokunun ve ardından "Parolayı Değiştir "e basın ve gösterilen adımları izleyin.





İFORGOT SİTESİ NASIL KULLANILIR?

Tüm cihazlarınıza erişiminiz engellendiyse ve hangi parolanın Apple kimliğinizle ilişkili olduğunu hatırlayamıyorsanız bunun da bir çözümü var. Apple kimliği parolanızı çevrim içi olarak sıfırlamak için Apple'ın iForgot sitesini kullanabilirsiniz.

Bunun için iforgot.apple.com adresine gidin. Bunu hesabınızla ilişkili bir Mac üzerinden yapmak daha kolay olacak. Ancak Mac cihazınız yoksa, hesabınızla ilişkili bir iPhone cihazınızdan yapabilirsiniz.

iForgot sitesinde, ekranda görüntülenen robot olup olmadığınızın kontrol edildiği bilgiler ile birlikte Apple hesabınızla ilişkili cep telefonu numarasını girin. Ardından "Devam” a tıklayın ve Apple ID e-postanızı girmek için bir sonraki sayfadaki komut istemini izleyin.

"Devam"a tıkladığınızda, telefonunuza ve bilgisayarınıza otomatik olarak parolanızı sıfırlamak için bu aygıtlardan birini kullanmanızın uygun olup olmadığını soran istemler gönderilecek. İzin vermek için tıklayın veya dokunun, ardından Apple ID parolanızı sıfırlamak için istemleri izleyin. Bu işlem, şimdilik Apple'dan bir hesap kurtarma e-postası beklemenizle sona erecek.